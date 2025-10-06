Comisión del Medio Ambiente designa a nueva titular de la PAOT

Legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local.

La Comisión de Preservación de Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso capitalino designó a la bióloga Mónica Viétnica Alegre González, como titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), por un periodo de cuatro años.

En la terna de aspirantes también participaron Benjamín Alejandro Cervantes Pérez y María de Lourdes Pérez Hernández, los tres enviados por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Alegre González fue electa tras obtener la mayor calificación durante las entrevistas que los legisladores de la comisión realizaron a los candidatos.

La candidata electa logró 398 puntos en las evaluaciones, mientras Cervantes Pérez se quedó con 366 y Pérez Hernández con 333. Por lo que fue la mejor calificada para ocupar el cargo.

Mónica Viétnica propuso como líneas de trabajo generales para los siguientes cuatro años de trabajo: coadyuvar en la elaboración del Programa General de Ordenamiento Territorial y en el Programa General de Desarrollo.

Establecer una coordinación interinstitucional para la resolución de problemas, actualización de equipo informático de las oficinas de la PAOT; realizar una consulta con los pueblos originarios para la actualización de los programas y políticas. Así como asegurar el carácter público en el manejo de los recursos del organismo.