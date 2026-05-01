CDMX inicia entrega de becas de transporte para universitarios

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada encabezó la entrega inicial de este año de apoyos correspondientes al programa “Beca para el Transporte y Más”, dirigido a estudiantes universitarios de instituciones públicas que residen en la capital. En esta primera fase se benefició a 28 mil jóvenes, con la meta de alcanzar a 200 mil durante el presente año.

El programa consiste en un apoyo económico de mil 500 pesos bimestrales, entregado mediante una tarjeta que también funciona como medio de pago en el transporte público.

Según explicó Brugada, esta medida busca facilitar el traslado cotidiano de los estudiantes hacia sus centros educativos y reducir el impacto del costo del transporte en su economía.

Señaló que el objetivo central es evitar que factores económicos limiten la continuidad de los estudios universitarios. Indicó que la política tiene un carácter universal, con requisitos básicos como estudiar en una institución pública y residir en la Ciudad de México.

Apoyo a la movilidad y acceso a la educación

La mandataria capitalina destacó que la beca está orientada principalmente a garantizar la movilidad de las y los estudiantes, al tiempo que contribuye a mejorar sus condiciones de acceso a la educación superior. Añadió que el programa forma parte de una estrategia más amplia para reducir desigualdades y ampliar derechos en la ciudad.

En ese contexto, subrayó la importancia del sistema de transporte colectivo, particularmente el Metro, al que calificó como el eje principal de la movilidad urbana. Señaló que la tarifa actual se mantiene en cinco pesos, pese a que el costo real por viaje es mayor, lo que representa un subsidio significativo por parte del gobierno local.

También informó sobre las acciones de modernización en curso en el sistema de transporte, incluyendo la renovación de distintas líneas del Metro, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio para millones de usuarios, entre ellos estudiantes.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Pedro Moctezuma Barragán, explicó que la tarjeta entregada a los beneficiarios no solo permitirá el acceso a distintos medios de transporte, sino que también podrá utilizarse para otras operaciones, como retiros en cajeros automáticos, recargas telefónicas y pago de servicios.

El funcionario añadió que el programa contempla criterios de equidad, ya que el 56 por ciento de los apoyos se destinan a mujeres jóvenes, con el propósito de contribuir a la reducción de brechas de género. También indicó que se prioriza a estudiantes provenientes de colonias y zonas con mayores dificultades económicas.

Participación estudiantil y contexto social

En representación de las y los beneficiarios, la estudiante universitaria Katherine Varela Romero agradeció la implementación del programa y destacó su impacto en la vida académica de los jóvenes. Señaló que el apoyo permite cubrir necesidades básicas de traslado, lo que facilita la continuidad de los estudios sin que el factor económico sea un obstáculo.

El evento se realizó en el marco del 1 de mayo, Día del Trabajo, fecha que la jefa de Gobierno aprovechó para reconocer la labor de las y los trabajadores de la ciudad y recordar avances recientes en materia laboral, como el incremento al salario mínimo y la transición hacia una jornada laboral de 40 horas.

Además, se mencionó la expansión de espacios públicos denominados “Utopías”, enfocados en actividades culturales, deportivas y recreativas, como parte de una estrategia integral para el desarrollo social de la capital.

Finalmente, las autoridades coincidieron en que el programa de becas representa una inversión en el futuro de la ciudad, al fortalecer las condiciones para que las juventudes continúen su formación académica y participen en el desarrollo social y económico de la capital.