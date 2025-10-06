Cuautitlán Izcalli refuerza sus valores cívicos en ceremonia encabezada por el Presidente Municipal Daniel Serrano﻿

Cuautitlán Izcalli refuerza valores cívicos

En un acto que destacó por su solemnidad y unidad, el Presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano, encabezó este lunes la ceremonia cívica en la Explanada Municipal, reafirmando el compromiso de su administración con la promoción de los valores cívicos y la educación cívica entre la ciudadanía.

﻿La ceremonia contó con la presencia de integrantes del Cabildo, así como de elementos de la Guardia Nacional y de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, quienes participaron activamente en el evento, mostrando la coordinación entre las autoridades locales y federales en acciones de fomento a la cultura cívica y la seguridad en el municipio.

También se contó con la participación de servidoras y servidores públicos de distintas áreas del gobierno local, quienes acompañaron al alcalde en esta jornada de fortalecimiento de la identidad y los valores ciudadanos.﻿

Uno de los momentos más emotivos del evento fue la intervención de la escolta del Jardín de Niños “Diego Rivera”, cuyos estudiantes realizaron el izamiento de la bandera nacional, al tiempo que se entonó el Himno Nacional Mexicano.

Esta actividad, según el Presidente Serrano, representa un esfuerzo por involucrar a las nuevas generaciones en la construcción de una sociedad más consciente de sus derechos y responsabilidades, y que valore los símbolos patrios como parte fundamental de su formación ciudadana.﻿

Durante su mensaje, Daniel Serrano destacó que las ceremonias cívicas son mucho más que un acto protocolario; son espacios de encuentro comunitario donde se refuerzan los valores de respeto, responsabilidad, solidaridad y amor a la patria. “En Cuautitlán Izcalli estamos convencidos de que fortalecer los valores cívicos desde la niñez nos permite construir un municipio más unido, seguro y participativo. Cada ciudadano tiene un papel importante en esta tarea, y nuestra labor como autoridades es guiar y acompañar a la población en este proceso”, señaló.﻿

Asimismo, el presidente municipal enfatizó la importancia de la colaboración entre las instituciones educativas y el gobierno local. Resaltó que acciones como la participación de la escolta del Jardín de Niños “Diego Rivera” fomentan en los pequeños el sentido de pertenencia y orgullo por su comunidad, además de inculcarles desde temprana edad la importancia del civismo y la responsabilidad social.﻿

El evento finalizó con un recorrido simbólico por la Explanada Municipal, donde autoridades y ciudadanía compartieron momentos de convivencia y reforzaron el compromiso de continuar impulsando programas que fortalezcan los valores cívicos en todos los niveles educativos y sectores de la población.﻿

Con esta ceremonia, la administración de Daniel Serrano refuerza su mensaje de que el civismo y la unidad ciudadana son pilares fundamentales para el desarrollo de Cuautitlán Izcalli, consolidando así un municipio más consciente, participativo y comprometido con el bienestar de sus habitantes.﻿