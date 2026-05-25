Tlalpan transforma centros comunitarios en Centros de Bienestar y Cuidados

La alcaldía Tlalpan anunció la incorporación de sus centros comunitarios al modelo de Sistema Público de Cuidados impulsado por los gobiernos federal y de la Ciudad de México, mediante la transformación de estos espacios en Centros de Bienestar y Cuidados dirigidos a la atención de personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños, mujeres cuidadoras y otros grupos prioritarios.

En la reinauguración de los Centros de Bienestar y Cuidados AMSA y José Carrasco, la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, informó que la demarcación prevé intervenir gradualmente sus 39 centros comunitarios para consolidar un modelo territorial enfocado en servicios de cuidado, bienestar y atención comunitaria.

La alcaldesa señaló que esta estrategia busca fortalecer la corresponsabilidad social en las tareas de cuidado y ampliar la participación del Estado en este ámbito mediante políticas públicas. También destacó que el modelo retoma iniciativas impulsadas en la Ciudad de México basadas en espacios comunitarios con servicios de salud, cultura, deporte y atención social.

Como parte de estas acciones, Osorio anunció la próxima inauguración de la Utopía de Topilejo, la primera en la alcaldía, la cual contará con alberca, casa de salud, comedor comunitario y servicios dirigidos a personas con discapacidad y adultos mayores.

Además indicó que la rehabilitación de los centros comunitarios continuará durante la actual administración, en coordinación con las políticas de cuidados promovidas por el Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México.

El director general de Bienestar e Igualdad Sustantiva de la alcaldía, Saúl Magdaleno Giles, explicó que los espacios operarán bajo el modelo denominado “Contigo”, enfocado en atención comunitaria, igualdad sustantiva y redistribución de las tareas de cuidado.

Los componentes anunciados del modelo son programas de formación en cuidados, espacios comunitarios, atención para personas cuidadoras, servicios adaptados y actividades públicas relacionadas con el bienestar comunitario. Además, autoridades locales propusieron establecer agosto como el “Mes de los Cuidados” en Tlalpan, con talleres, ferias y foros temáticos.

Respecto a la infraestructura, la alcaldía informó que en el Centro AMSA se destinaron 2.3 millones de pesos para trabajos de rehabilitación, incluyendo mejoras en fachada, aulas, sanitarios y espacios interiores. En el Centro José Carrasco, ubicado en la colonia Toriello Guerra, se invirtieron 3.5 millones de pesos en obras de impermeabilización, renovación de pisos, sanitarios, áreas verdes y espacios de atención comunitaria.

La directora general de Obras, Karen García, señaló que durante el año anterior fueron rehabilitados ocho centros comunitarios y que este año continuará la intervención de más espacios.

Finalmente, la alcaldía anunció que para 2026 prevé implementar un esquema de “Cooperativas del Cuidado”, mediante el cual habitantes de la demarcación podrán ofrecer servicios comunitarios especializados, como terapias, acompañamiento, estilismo o masajes, a cambio de una remuneración económica.