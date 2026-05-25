Coyoacán abre la “Casa de la Copa del Mundo” rumbo al Mundial 2026

La alcaldía Coyoacán inauguró la llamada “Casa de la Copa del Mundo”, un espacio turístico y cultural ubicado en el centro histórico de la demarcación que busca recibir a visitantes nacionales y extranjeros durante el Mundial de Futbol de 2026. El proyecto fue presentado por el alcalde Giovanni Gutiérrez Aguilar, quien aseguró que la demarcación se prepara para convertirse nuevamente en uno de los puntos más importantes durante la justa deportiva.

Durante el evento inaugural, realizado en el Jardín Centenario, autoridades locales destacaron que este espacio funcionará como centro de información turística, orientación y apoyo para las personas que visiten la ciudad durante el torneo internacional. Entre los servicios anunciados se encuentran atención médica, asesoría legal, acceso a internet y orientación para turistas que enfrenten problemas con documentos o necesiten información sobre movilidad y transporte público.

El alcalde señaló que la “Casa de la Copa del Mundo” también contará con representación de distintas embajadas para apoyar a visitantes extranjeros. Además, se ofrecerán mapas turísticos con información sobre museos, mercados, restaurantes y sitios históricos de la alcaldía. Entre los lugares que se promoverán se encuentran la parroquia de San Juan Bautista, la iglesia de La Conchita y otros espacios emblemáticos de la zona.

En su discurso, Giovanni Gutiérrez resaltó la importancia histórica que tiene México en los mundiales de futbol. Recordó las ediciones de 1970 y 1986, celebradas también en territorio mexicano, y afirmó que la capital del país volverá a convertirse en un centro de atención internacional. “Coyoacán será el epicentro desde el que se encenderá la pasión de la Copa del Mundo”, expresó frente a vecinos y funcionarios presentes.

El evento estuvo acompañado por concejales, funcionarios del gobierno local y habitantes de la alcaldía. También acudieron titulares de distintas áreas como obras públicas, servicios urbanos, cultura, seguridad ciudadana y participación ciudadana, quienes respaldaron el proyecto turístico impulsado por la administración local.

Coyoacán abre la “Casa de la Copa del Mundo” rumbo al Mundial 2026

Además de brindar información a turistas, el nuevo espacio busca convertirse en un punto cultural y recreativo durante las semanas que dure el Mundial. Las autoridades anunciaron que habrá presentaciones artísticas, conciertos, danzón, obras de teatro y actividades musicales gratuitas en el Jardín Hidalgo y el Jardín Centenario. Entre los espectáculos mencionados se encuentran la participación de la Orquesta Sinfónica de Coyoacán, bandas musicales y mariachis femeniles.

También se informó que se instalará un “festival del futbol” donde las personas podrán reunirse para ver partidos y participar en distintas actividades relacionadas con el torneo. Según lo anunciado, la intención es generar un ambiente familiar y turístico que beneficie tanto a vecinos como a comerciantes de la zona.

Dentro de la Casa de la Copa del Mundo se exhibirá una réplica del trofeo oficial del Mundial, además de playeras representativas de las selecciones participantes y una exposición sobre la historia de los mundiales desde 1930 hasta la actualidad. También habrá una muestra de balones oficiales utilizados en distintas ediciones de la Copa del Mundo.

Coyoacán abre la “Casa de la Copa del Mundo” rumbo al Mundial 2026

Durante su mensaje, el alcalde aprovechó para destacar algunas obras realizadas en la alcaldía en los últimos años. Mencionó trabajos de repavimentación, cambio de drenaje y agua potable, rehabilitación de mercados, escuelas y unidades habitacionales, así como mejoras en iluminación y seguridad pública. Afirmó que estas acciones no solo buscan preparar la zona para los partidos del Mundial, sino dejar infraestructura permanente para los habitantes.

“Tenemos un nuevo rostro”, aseguró el funcionario al referirse a las obras públicas impulsadas en la demarcación. También afirmó que su gobierno ha trabajado en coordinación con autoridades federales y de la Ciudad de México para mejorar servicios y reforzar la seguridad en la alcaldía.

Aunque el evento tuvo un ambiente festivo, el anuncio también representa uno de los primeros pasos visibles de preparación rumbo al Mundial 2026 en la Ciudad de México. La capital será una de las sedes oficiales del torneo junto con ciudades de Estados Unidos y Canadá, en lo que será la primera Copa del Mundo organizada entre tres países.

La inauguración concluyó con el corte de listón y una cuenta regresiva encabezada por autoridades y asistentes. Entre aplausos, los organizadores declararon oficialmente abierto el espacio, que permanecerá funcionando durante las actividades mundialistas. Los asistentes tomaron fotografías y recorrieron las exposiciones instaladas en el lugar.

Con esta apertura, la alcaldía busca posicionarse como uno de los principales puntos turísticos y culturales durante el Mundial, apostando por la llegada de visitantes y por la promoción de la identidad histórica y cultural de Coyoacán ante miles de personas de distintas partes del mundo.