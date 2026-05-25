Detienen a mujer que intentó ingresar marihuana al Reclusorio Oriente

Detenida Mujer que intentó ingresar marihuana al Reclusorio Oriente. (SSC)

Fue detenida una mujer que pretendía visitar a una persona privada de la libertad e ingresar un envoltorio con droga, en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Cuando las custodias penitenciarias realizaban labores de revisión a las y los ciudadanos que visitan a las personas privadas de la libertad en el centro penitenciario localizado en la colonia Lomas de San Lorenzo Tezonco, se percataron de la actitud inusual de una de las visitantes.

Por lo anterior, le realizaron una revisión de seguridad, tras la cual le hallaron oculta entre su ropa a la altura del vientre, una bolsa de plástico transparente que contenía marihuana, con aproximadamente 365 gramos.

La mujer fue detenida y junto con lo asegurado, la trasladaron ante el agente del Ministerio Público.