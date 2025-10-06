En Texcoco apoyan a niños de primarias públicas con entrega de 28 mil pares de zapatos

El alcalde Nazario Gutiérrez puso en marcha lka entrega de 28 mil pares de zapatos para alumnos de las 83 escuelas primarias de Texcoco

Texcoco — Como parte del apoyo a los estudiantes de nivel básico en el municipio de Texcoco, el presidente municipal Nazario Gutiérrez encabezó este lunes la entrega de manera simultánea, de 28 mil pares de zapatos a alumnos de 83 escuelas de primaria de la localidad.

Nazario Gutiérrez Martínez subrayó que esta iniciativa denominada “Pasitos con futuro”, ¡De la Mano con la Educación!, tiene un significado especial, el que las pequeñitas, pequeñitos, papás y mamás estén más tranquilos, y “queremos ser parte de la formación de los futuros profesionistas que pueden salir de todo el municipio de Texcoco”, indicó dijo el munícipe.

Agregó que ”Pasitos con futuro es un paso para construir una formación académica para nuestros niños, para los quienes en el futuro tendrán en sus manos las directrices de Texcoco”, estableció.

La puesta en marcha del programa inició en la escuela Primaria Miguel Hidalgo de San Jerónimo Amanalco, donde la Directora del plantel, Marí del Pilar Gómez Espinoza, agradeció este apoyo a los pequeños de primero a sexto grados, y reconoció la labor del alcalde y la organización para traer este beneficio a la comunidad.

La entrega del calzado a los alumnos de primaria se realizó en los turnos matutino y vespertino

Fue a las 8:00 horas cuando de manera simultánea los directores de las diferentes áreas del gobierno municipal dieron inicio a la entrega del calzado para los alumnos de todas las 83 escuelas del turno matutino de primaria.

“Se trata apoyar y estimular a los pequeños estudiantes texcocanos”, dijo el presidente municipal Nazario Gutiérrez, al apuntar que les habían solicitado los padres que familia apoyos con útiles escolares, “pero estos les llegaron por otro medio y para no duplicar (estas acciones) se autorizó la entrega de zapatos como parte de esta iniciativa denominada “Pasitos con Futuro”, ¡de la Mano con la Educación”, apuntó.

El edil aseguró que se les está entregando un par de zapatos de buena calidad, para que les dure y les aguante el paso a los pequeños de las escuelas del municipio.

En la Escuela Primaria Benito Juárez de Santa Cruz de Arriba, en el turno vespertino, Nazario Gutiérrez fue recibido entre porras de los alumnos, y donde la Directora del plantel, Varinia Patricia Liceaga Martínez, expresó su agradecimiento por esta iniciativa de apoyar a la educación de los niños de Texcoco.

Al seguir la misma tónica que se llevó a cabo en el turno matutino, en las 83 escuelas de nivel primaria también en el turno vespertino se hizo entrega simultánea del calzado para los alumnos de las 83 escuelas del municipio.

