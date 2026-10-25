Incorpora Edomex tecnología y análisis de datos a la búsqueda de desaparecidos





El gobierno del Estado de México informó que utiliza herramientas de rastreo de señales telefónicas, sistemas de información geográfica y análisis de datos para apoyar la búsqueda de personas desaparecidas, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem).

La Consejería Jurídica estatal detalló que estas tecnologías permiten delimitar áreas de búsqueda, planear recorridos y operativos, así como orientar las investigaciones a partir de información telefónica y registros de llamadas proporcionados por las autoridades competentes, conforme a los procedimientos legales aplicables.

El uso de estas herramientas se sustenta en la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares del Estado de México, que establece la obligación de las autoridades de realizar acciones de búsqueda inmediatas, oportunas y exhaustivas con base en información útil y científica.

La legislación también faculta a la Cobupem para adquirir o arrendar el equipo necesario para sus funciones y establece que las instituciones públicas y privadas que dispongan de imágenes o mediciones obtenidas mediante satélites, aeronaves no tripuladas y otras tecnologías deben permitir su consulta a las autoridades competentes para labores de búsqueda, localización, identificación e investigación.

La Consejería Jurídica señaló que los servicios tecnológicos utilizados por la comisión fueron contratados mediante licitación pública y aseguró que su operación no implica la intervención de comunicaciones privadas ni tiene como finalidad vigilar a la población.

Preparan centros especializados y equipo de búsqueda acuática

El gobierno estatal avanza en la instalación del Centro Estatal de Mando y del Centro Estatal de Identificación Humana, además de la creación de un grupo especializado en la búsqueda de personas en canales y cuerpos de agua.

El Centro Estatal de Mando operará las 24 horas del día durante todo el año y contará con herramientas tecnológicas del C5, así como con coordinación permanente entre autoridades federales, estatales y municipales.

El objetivo, según la información oficial, es agilizar el intercambio de datos y fortalecer las acciones de búsqueda e investigación mediante una respuesta coordinada entre las distintas instituciones.

La administración estatal, encabezada por Delfina Gómez indicó que la incorporación de equipo, servicios tecnológicos e infraestructura busca mejorar las capacidades de localización de personas desaparecidas y la atención a sus familiares, en concordancia con la estrategia nacional de búsqueda impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.