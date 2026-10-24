Dan primer Récord Guinness al Metro por el mural holográfico más grande del mundo

Mural “Apoteosis". (Metro )

Guinness World Records entregó el reconocimiento a la obra tridimensional “Apoteosis”, como el mural holográfico más grande del mundo, el cual se encuentra en la estación Auditorio de la Línea 7.

Se trata del primer récord mundial que obtiene el Sistema de Transporte Colectivo Metro desde su inicio de operaciones en 1969, por lo que tiene un significado especial. “Es una obra de arte que enaltece a la Ciudad de México y al arte mexicano”, afirmó Adrián Rubalcava Suárez, director general del Sistema de Transporte Colectivo, sobre el mural, que se exhibe en la estación Auditorio de la Línea 7 y fue inaugurado el pasado 20 de agosto.

“La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha dicho en reiteradas ocasiones que el Metro es el corazón de la movilidad. Si bien es cierto, nosotros visualizamos que también es el corazón de la cultura, y esta obra se suma a un importante número de murales”, añadió el titular del STC.

Susana Heidi Reyes Espino, adjudicadora de Guinness World Records, destacó: “Este impresionante proyecto no solo sobresale por su escala monumental, con una superficie de 750 metros cuadrados intervenidos con una técnica holográfica especial que permite a los espectadores visualizar distintas imágenes según el ángulo desde el que se mire”.

Y agregó: “Después de una rigurosa revisión de evidencias, mediciones y protocolos, es un honor confirmar que Federico Kampf y el Sistema de Transporte Colectivo han alcanzado oficialmente un nuevo título mundial récord Guinness por el mural holográfico”.

Federico Kampf, autor de “Apoteosis”, resaltó la capacidad humana de llevar al límite su potencial racional, emotivo y funcional, y señaló que el mejor reconocimiento para su obra es dejar un legado que motive a los mexicanos.

El mural “Apoteosis”, la transformación del hombre en lo divino, forma parte de la modernización de la estación Auditorio y enriquece el acervo cultural del STC Metro. La pieza plantea un encuentro simbólico entre las tradiciones mexicana y occidental, a través de las figuras de Quetzalcóatl y Xochipilli, y de Apolo y Dionisio. Gracias a su técnica, las imágenes cambian conforme las personas caminan y modifican su perspectiva, de modo que el movimiento del público forma parte de la experiencia artística.

Características de la obra:

Está integrada por seis murales ensamblados que conforman tres narrativas. Se compone de 200 cuadros y 12 mil tiras pulidas y pintadas por ambos lados. Fue realizada en 34 días, con un ritmo aproximado de 22 metros cuadrados de pintura diarios.

Fue donada por Federico Kampf para su exhibición en la estación Auditorio de la Línea 7. Con esta intervención, la estación se consolida como un espacio de encuentro con el arte y la cultura, al acercar una obra monumental a las más de 26 mil 500 personas que la utilizan diariamente.