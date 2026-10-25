IECM reporta avance de 97.09% en rehabilitación de materiales electorales

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) reportó un avance de 97.09 por ciento en la rehabilitación de los materiales que se utilizarán en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, como parte de un programa que busca reducir el gasto público mediante la reutilización de insumos.

De los 139 mil 600 materiales electorales disponibles, el organismo programó la rehabilitación de 96 mil 240 durante 2026, trabajos que están a cargo de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG).

De acuerdo con el reporte con corte al 14 de octubre, todos los tipos de materiales programados alcanzaron 100 por ciento de avance, excepto el cancel modular electoral modelo IECM, que registra 68.18 por ciento. Aunque no será distribuido para el proceso electoral, se prevé concluir su rehabilitación en diciembre para mantenerlo disponible en caso de que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo requiera.

Los materiales que se recuperon son 9 mil 500 cajas paquete electoral modelo INE, 13 mil 500 urnas para diputaciones al Congreso de la Ciudad de México, otras 13 mil 500 para alcaldías y 27 mil bases porta urna.

El programa también incluye mamparas especiales, cajas y urnas para simulacros, sellos con la marca “X” y lupas fresnel.

Los trabajos comprenden la limpieza de las piezas, el retiro de adhesivos y tintas, así como la revisión y sustitución de componentes para garantizar que los materiales puedan utilizarse nuevamente durante la jornada electoral.

Preparan segunda etapa para 2027

Una vez concluida la rehabilitación, el IECM iniciará una segunda fase de acondicionamiento antes de distribuir los materiales a los consejos distritales y centros de distribución.

En el primer trimestre de 2027 se acondicionarán 42 mil 700 piezas, entre ellas 12 mil 900 cajas paquete electoral modelo INE, 13 mil 500 urnas para diputaciones y otras 13 mil 500 para alcaldías.

El objetivo es contar oportunamente con los insumos necesarios para abastecer a las mesas directivas de casilla, atender los mecanismos de voto anticipado y disponer de materiales en los centros de distribución ante posibles contingencias.

El Programa de Rehabilitación de Materiales Electorales, Electivos y Consultivos contempla la recuperación y reutilización de insumos para optimizar los recursos públicos, además de reducir la generación de residuos plásticos y metálicos.