



Mexicable Línea 3 registra avance de 74.71% en Naucalpan

La construcción de la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan registra un avance general de 74.71 por ciento, con la cimentación concluida al 100 por ciento y el inicio de la instalación de 9 mil 500 metros de cable de comunicación entre estaciones y postes.

La Secretaría de Movilidad del Estado de México informó que esta infraestructura permitirá supervisar en tiempo real las condiciones de operación de las cabinas, la velocidad y dirección del viento, así como los sistemas de seguridad electromecánica.

El proyecto prevé beneficiar a 700 mil habitantes de la zona alta de Naucalpan. Entre los trabajos en curso se encuentran la colocación de bases, contratrabes y columnas, la construcción de la infraestructura electromecánica y la edificación de escaleras. También comenzó el montaje del primero de los dos elevadores previstos.

Octavio Rojas, supervisor del sistema electromecánico explicó que el tendido del cable de comunicación entre las 11 estaciones se desarrolla en tres etapas: el despliegue de un cable guía de 19 milímetros con apoyo de drones, la tracción del cable definitivo por especialistas provenientes de Italia y, finalmente, el tensado y la integración del sistema.

El cable permitirá mantener la comunicación entre las estaciones y los postes, además de facilitar la supervisión de los componentes del sistema.

“Nos ayuda a tener comunicación entre estaciones y entre lo que son postes, porque cada poste igual es monitoreado en tiempo real y por todas las seguridades que se manejan en el sistema”, explicó Rojas.

Por su parte, Bruno Barragán, residente de obra, señaló que el proyecto tendrá efectos en la movilidad y la seguridad de los usuarios de la zona.

La construcción de la Línea 3 está a cargo de la Secretaría de Movilidad estatal y forma parte de la estrategia gubernamental “2026, Año de las Obras en EdoMéx”.