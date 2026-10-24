Desmantelan banda que robó 17 relojes y artículos de lujo a comensales

Detenido Integrante de la banda de ladrones de relojes. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a tres integrantes de una banda delictiva presuntamente relacionada con 17 robos de relojes y otros artículos de lujo a comensales en la Ciudad de México.

Los robos ocurrieron entre noviembre del 2023 y octubre del 2026.

Previo a su captura, los oficiales del C2 detectaron un vehículo color blanco vinculado a diversos hechos delictivos en restaurantes de la capital, por eso, se implementó un cerco virtual y se ubicó el vehículo en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

Al notar la presencia de los policías, los tripulantes intentaron huir, lo que generó una persecución que culminó en las calles de Tapicería y Herreros, colonia Morelos, cuando el automovilista perdió el control de la unidad y atropelló a una motociclista que transitaba por el sitio.

De inmediato, se solicitaron los servicios de emergencia, en el que paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) diagnosticaron a la mujer de aproximadamente 55 años de edad sin signos vitales, con politrauma y amputación del miembro pélvico izquierdo.

Por estos hechos, el conductor del automóvil y las dos mujeres tripulantes, fueron presentados ante el Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Asimismo, el lugar fue acordonado para el arribo de los servicios periciales.