Entregan obras de mejora urbana en dos colonias de Naucalpan

En Naucalpan continúa el impulso a desarrollar obras de infraestructura

Naucalpan — Para brindar mayor seguridad, iluminación y funcionalidad a los espacios públicos de las colonias Lomas de Occipaco y San Juan Totoltepec, el gobierno de Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, entregó obras del programa Huellas de la Transformación.

En su recorrido por las colonias, el alcalde destacó que su visita no solo tiene el objetivo de escuchar a los vecinos, sino también de llegar con “algo palpable” como el mejoramiento urbano realizado. Aseguró que, a diferencia de la administración anterior, su plan de obra ha superado en un solo año lo ejecutado en todo el trienio pasado.

“Con la aplicación de alrededor de mil millones de pesos”, enfatizó Montoya Márquez ante vecinos y autoridades auxiliares, “hemos logrado un avance significativo en el mejoramiento de calles, avenidas y en el aspecto general de las colonias”.

En el Parque de Lomas de Occipaco, la dirección de Servicios Públicos realizó labores de mantenimiento de áreas verdes, reparación y colocación de alumbrado público con 70 nuevas luminarias. También se pintaron guarniciones, muros y canchas, se realizó balizamiento en vialidades principales y se aplicaron 52 toneladas de mezcla asfáltica para bacheo.

Por su parte, el Parque de las Torres de San Juan Totoltepec fue completamente renovado, beneficiando a aproximadamente once mil habitantes. El espacio ahora cuenta con juegos infantiles rehabilitados, canchas de fútbol y básquetbol renovadas, y murales realizados por el artista Canek Leyva que rinden homenaje a los deportistas locales.

El titular de Servicios Públicos detalló que en esta colonia se desplegaron 80 trabajadores, quienes colocaron 70 luminarias, realizaron podas y aplicaron 80 toneladas de asfalto. Agregó que se atendieron más de cuatro mil metros lineales y casi seis mil metros cuadrados en total.

El director del Organismo de Agua Municipal (OAPAS) informó que también se sumó a estos trabajos con labores de desazolve, atención de fugas y trabajos preventivos en el sistema de drenaje y bocas de tormenta en las principales avenidas de San Juan Totoltepec.

Finalmente, el delegado de San Juan Totoltepec, Miguel Ángel Baltazar, agradeció y reconoció la labor del gobierno municipal por la visión y el trabajo coordinado que, según dijo, ya se refleja en la tranquilidad de las familias gracias a la mejor iluminación y mayor presencia de patrullas.

