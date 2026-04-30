Inauguran Utopía Ceylán en Azcapotzalco con servicios gratuitos, enfoque social y apuesta por la infancia

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada inauguró la Utopía Ceylán en la alcaldía Azcapotzalco, un complejo público que concentra servicios deportivos, culturales, de salud y cuidados, con acceso gratuito para la población.

Se trata de la primera instalación de este tipo en la demarcación y forma parte de una estrategia más amplia que busca ampliar la infraestructura social en zonas urbanas.

El espacio, construido sobre lo que antes era el Deportivo Ceylán, abarca 30 mil metros cuadrados y está diseñado para ofrecer actividades a distintos sectores de la población, con especial énfasis en niñas, niños y mujeres.

En el acto inaugural, autoridades locales destacaron que el proyecto se enmarca en un modelo de “urbanismo social” que busca reducir desigualdades mediante el acceso a servicios públicos integrados.

Clara Brugada señaló que actualmente hay alrededor de 600 mil metros cuadrados en proceso de transformación bajo este modelo y adelantó que la meta es construir 100 Utopías en la capital. “Cada 15 días estaremos inaugurando una”, afirmó.

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Infraestructura social con acceso gratuito

La Utopía Ceylán incluye más de 50 espacios destinados a distintas actividades. Entre ellos destacan instalaciones deportivas que buscan cubrir hasta 46 disciplinas, así como áreas culturales para música, teatro y danza. También cuenta con albercas, pistas de patinaje ecológicas, auditorios y espacios para formación artística.

El complejo cuenta con el Sistema Público de Cuidados, que incluye un Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil para atender a menores desde los 45 días de nacidos hasta los seis años. Este servicio, operado por el DIF, forma parte de una política más amplia orientada a apoyar a familias y, en particular, a mujeres que asumen tareas de cuidado no remuneradas.

El lugar también ofrece servicios de salud gratuitos, como consultas médicas generales, atención ginecológica y dental, laboratorio clínico y un mastógrafo. Las autoridades señalaron que este tipo de equipamiento busca fortalecer la prevención, particularmente en enfermedades como el cáncer de mama.

En materia de bienestar social, el espacio incorpora una lavandería pública gratuita y áreas para actividades comunitarias. Asimismo, se instalaron iniciativas relacionadas con alimentación, como una tortillería que utiliza maíz nativo producido en la ciudad.

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Enfoque en infancia, cultura y tecnología

La inauguración coincidió con el Día de la Niñez, lo que dio pie a enfatizar el enfoque del proyecto hacia este sector. La jefa de Gobierno indicó que en la ciudad se destinan más de 5 mil millones de pesos a programas para la infancia, incluyendo apoyos económicos y servicios educativos.

Además del componente educativo inicial, la Utopía integra espacios de innovación tecnológica, como una “Robotopía”, donde niñas y niños pueden interactuar con herramientas digitales y robótica. Durante el evento, un robot interactivo fue presentado como parte de estas actividades.

El complejo también albergará programas de salud mental, como “Vida Plena, Corazón Contento”, que contempla atención periódica en escuelas públicas y ahora se extenderá a estos espacios comunitarios.

En el plano cultural, se anunció que la cantante Lila Downs ofrecerá un concierto en el recinto en mayo. Asimismo, se invitó a la población a asistir a eventos en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se realizan actividades culturales gratuitas.

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Proyección urbana y nuevos proyectos

Autoridades locales subrayaron que el modelo de Utopías ha recibido reconocimiento internacional por su impacto en la reducción de desigualdades. La representante de UNICEF en México fue mencionada como aliada en proyectos enfocados en la infancia.

El gobierno capitalino adelantó que ya se contempla la construcción de una nueva Utopía en la Unidad El Rosario, también en Azcapotzalco, como parte de un plan que prevé al menos seis instalaciones en la alcaldía.

Además, se anunciaron actividades vinculadas al próximo Mundial de futbol, con la instalación de pantallas gigantes y eventos culturales en el Parque Tezozomoc, donde se proyectarán partidos durante más de un mes.

En la parte final del evento, Clara Brugada expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, al tiempo que reiteró la importancia de mantener políticas públicas enfocadas en el bienestar social.