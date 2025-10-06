Estudiantes de Voca 4 bloquean Constituyentes: esto sabemos de la manifestación

Bloqueo en Constituyentes Estudiantes del IPN cierran ambos sentidos de la circulación (@SCPPyBG)

Avenida Constituyentes se convirtió un estacionamiento debido a una protesta encabezada por alumnos de la Vocacional 4 del Instituto Politécnico Nacional.

El grupo estudiantil de aproximadamente 50 estudiantes decidió cerrar la circulación en ambos sentidos a la altura de Jacarandas.

¿Qué pasó en Constituyentes?

Con este bloqueo, los alumnos exigen a las autoridades escolares el fin de los presuntos abusos, humillaciones y casos de acoso dentro del plantel, generando un severo caos vial que afecta a miles de automovilistas.

Desde el inicio de la jornada, decenas de jóvenes colocaron mantas y carteles sobre la avenida para visibilizar su inconformidad y demandar acciones concretas.

Protesta Voca 4

No detuvieron completamente el tránsito, solo permiten el paso de vehículos por un carril, generando largas filas de automóviles y un flujo vehicular prácticamente detenido durante horas.

Hasta el momento, el Instituto Politécnico Nacional no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la protesta, ni se confirma si habrá un diálogo con los manifestantes.

Afectaciones en Constituyentes

El bloqueo en Constituyentes complicó seriamente la movilidad en el poniente de la ciudad. Conductores reportan demoras que superan los 40 minutos en trayectos que usualmente se realizan en menos de 15.

La situación obligó a muchos usuarios del transporte público a bajarse de autobuses para continuar a pie o buscar alternativas, mientras que otros han optado por trasladarse a través del Cablebús para evitar el tramo afectado.

Las autoridades capitalinas desplegaron elementos de tránsito para intentar agilizar la circulación, aunque el impacto en la zona sigue siendo considerable. La recomendación general es anticipar los traslados y evitar circular por la avenida hasta que la situación se normalice.

Rutas alternas y alternativas ante bloqueo en Constituyentes

Para quienes necesitan desplazarse por el poniente, existen varias opciones que pueden ayudar a mitigar los retrasos. Tomar Avenida Observatorio representa una alternativa viable para rodear el punto del bloqueo, aunque presenta carga vehicular moderada.

Otra opción es utilizar Circuito Interior o Periférico, vías rápidas que permiten conectar con distintas zonas de la ciudad sin pasar directamente por Constituyentes. En caso de dirigirse al centro, Paseo de la Reforma puede ser una ruta más larga pero efectiva.