Bloque Negro reaparece y ataca a policías en marcha pro Palestina en CDMX

Bloque Negro reaparece En la marcha del 2 de octubre atacaron a policías (Archivo Cuartoscuro)

Una protesta convocada en solidaridad con Palestina derivó en disturbios y enfrentamientos con la policía en el centro de la Ciudad de México, luego de que un grupo de encapuchados del Bloque Negro radicalizara la movilización con pintas, intentos de saqueo y ataques con objetos catalogados como peligrosos.

Aunque la mayoría de los participantes marchaba de forma pacífica rumbo a la Embajada de Estados Unidos, los incidentes obligaron a un despliegue policial que incluyó el aseguramiento de objetos peligrosos y el uso de cercos de contención, provocando el choque de los encapuchados y generando tensión en la marcha.

Video: Bloque Negro en la marcha pro Palestina en CDMX

La movilización comenzó poco después de las cuatro de la tarde en el Hemiciclo a Juárez, con cientos de personas portando banderas, carteles y mensajes de apoyo al pueblo palestino. Estudiantes, colectivos universitarios y organizaciones civiles avanzaban por Paseo de la Reforma en un ambiente mayoritariamente tranquilo.

Sin embargo, al llegar a la Glorieta de las Mujeres que Luchan el panorama cambió. Integrantes del Bloque Negro realizaron pintas en muros y monumentos y, en cuestión de minutos, la protesta se transformó en un escenario de violencia. Algunos intentaron ingresar por la fuerza a negocios cercanos y provocaron daños con martillos, piedras y cohetones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un cerco policial para evitar mayores daños y dispersar a los agresores. Durante el operativo se aseguraron mochilas con piedras, botellas de vidrio, cohetones y un martillo, aunque no hubo detenidos. Los elementos también se enfrentaron a empujones y confrontaciones mientras trataban de aislar a los encapuchados del resto de los manifestantes.

En distintos tramos del recorrido hacia la Embajada de Estados Unidos se repitieron los choques entre policías y miembros del Bloque Negro, quienes continuaron con actos violentos mientras el resto del contingente intentaba mantener la marcha pacífica.

La irrupción violenta ocurre apenas cinco días después de que el mismo grupo protagonizara agresiones y actos vandálicos durante la marcha del 2 de octubre, cuando incendiaron negocios y atacaron a policías en el Centro Histórico.