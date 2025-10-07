Cuajimalpa y Segiagua suman esfuerzos para garantizar suministro de agua para la alcaldía

Carlos Orvañanos y José Mario Esparza Hernández.

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, se reunió con el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, con el fin de sumar esfuerzos para garantizar que no falte el vital liquido en la demarcación.

Tras la reunión, el alcalde presentó los principales proyectos de infraestructura y anunció una agenda hídrica que sí ofrecerá soluciones a las demandas ciudadanas.

“Nos preocupamos mucho por las temporadas de estiaje, buscamos alternativas para que la población no sufra. Es momento de buscar soluciones”, señaló el alcalde.

Carlos Orvañanos anunció que en breve, habrá inversiones significativas para Cuajimalpa; anunció que se están adquiriendo pipas, se remodela la red hídrica y se continúa avanzando en políticas de cuidado del medio ambiente.

Agregó que el Gobierno de la Ciudad de México tiene una estrecha relación con el gobierno de Cuajimalpa y existe una comunicación efectiva con las y los legisladores del Congreso local, quienes han entendido las demandas y la necesidad de estar preparados.

“Cuajimalpa tiene políticas públicas y está modernizando las vías y rutas de paso de drenaje también para diversos propósitos, como cero inundaciones y colapsos ante la temporada de lluvias”, comentó el alcalde.