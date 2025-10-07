Nashieli Ramírez rinde protesta como titular de la Contraloría de la CDMX

Nueva titular de la Contraloría CDMX, Nashieli Ramírez..

El Congreso capitalino designó por unanimidad a Nashieli Ramírez Hernández como titular de la Secretaría de la Contraloría General, quien rindió protesta ante el pleno tras presentar su renuncia a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), puesto que ocupaba desde el 2017.

Nashieli Ramírez ocupará el cargo durante seis años sin poder reelegirse, cuenta con una trayectoria de más de 20 años y en 2024 fracasó al competir para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Pese al respaldo de las y los distintos partidos, los legisladores de la oposición como el PAN, MC y el PRI pidieron que la Contraloría sea responsable y mantenga independencia frente a la administración central y evitar que se convierta en un instrumento de persecución o complacencia política.

Al presentar el dictamen, el legislador morenista Víctor Hugo Romo aseguró que no se trata de un trámite más, sino de una decisión que define el rumbo ético de la ciudad, “que fortalece cimientos de un gobierno honesto, abierto y responsable ante la gente”.

Y destacó que la Secretaría de la Contraloría General, es una institución clave para garantizar la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder público y seguirá siendo un pilar fundamental del combate a la corrupción y la vigilancia del correcto uso de los recursos públicos.

Llaman a la independencia de la institución

En su intervención, el legislador del PRI, Omar García, exhortó a que esta designación sea acompañada de un compromiso público y verificable, “que la nueva titular de la Secretaría de la Contraloría General actúe con independencia, que rinda informes periódicos ante este Congreso y que 34 su gestión se evalúe no por su cercanía política sino por sus resultados en materia de transparencia y control interno”.

Royfid Torres, coordinador de Movimiento Ciudadano, se unió al llamado para que la nueva titular de la Contraloría asuma el cargo con toda la responsabilidad, la seriedad y las respuestas que requiere la ciudadanía en combate a la corrupción y ahora en la transparencia y el acceso a la información.

“Su compromiso con la imparcialidad garantiza el equilibrio democrático en el gobierno local, sin filias ni fobias partidistas, con lo que va a consolidar la Contraloría como garante de la legalidad y la eficiencia”, comentó la panista Claudia Montes de Oca.