Abigail Sánchez cumple compromiso con vecinas y vecinos de Chalco: entrega la pavimentación de la calle Felipe Ángeles

El Gobierno de Chalco, encabezado por la presidenta municipal Abigail Sánchez, continúa avanzando en el cumplimiento de los compromisos asumidos con la ciudadanía. Este día, la alcaldesa entregó oficialmente la pavimentación de la calle Felipe Ángeles, ubicada en la colonia Emiliano Zapata, una obra largamente esperada por las y los vecinos durante más de 40 años.﻿

Con una inversión superior a los 7.4 millones de pesos, la rehabilitación de esta importante vialidad representa un paso significativo hacia la mejora de la infraestructura urbana y la calidad de vida en la zona. La pavimentación no solo beneficia a las familias que habitan en el lugar, sino también a los cientos de automovilistas y peatones que transitan diariamente por la colonia, mejorando la movilidad, seguridad y conectividad del entorno.﻿

Durante la entrega, la presidenta municipal Abigail Sánchez destacó que esta obra responde al compromiso de su administración por atender las necesidades más sentidas de la población y hacer realidad proyectos que por décadas habían sido postergados. “Hoy cumplimos con la palabra empeñada. Después de tantos años de espera, las vecinas y vecinos de Emiliano Zapata pueden disfrutar de una calle digna, segura y funcional”, expresó.﻿

El proyecto incluyó trabajos integrales de pavimentación con concreto hidráulico, rehabilitación de banquetas y guarniciones, así como la mejora de la red de drenaje y alumbrado público, garantizando una obra de calidad y durabilidad.﻿

Vecinas y vecinos agradecieron la intervención del Gobierno Municipal y reconocieron el esfuerzo de la presidenta Sánchez por impulsar acciones que transforman de manera tangible su comunidad. Destacaron que la pavimentación de la calle Felipe Ángeles no solo mejora la imagen urbana, sino que también eleva la seguridad, facilita el acceso de servicios y genera un entorno más limpio y ordenado.﻿

Con este tipo de obras, el Gobierno de Chalco reafirma su compromiso con el desarrollo social, la infraestructura comunitaria y la justicia territorial, priorizando aquellas zonas que durante años habían permanecido en el rezago.﻿

En Chalco, los compromisos se cumplen y las acciones se reflejan en resultados que benefician directamente a las familias. La entrega de la calle Felipe Ángeles es un ejemplo del trabajo constante y del compromiso del gobierno de Abigail Sánchez por construir un municipio más digno, seguro y con mejores condiciones para todas y todos.