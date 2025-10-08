Ecatepec impulsa la participación juvenil con el programa “Cambia de Cancha”

El Gobierno de Ecatepec de Morelos, encabezado por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, continúa promoviendo el deporte y la sana convivencia a través del programa “Cambia de Cancha”, una iniciativa que busca fortalecer los lazos comunitarios y brindar nuevas oportunidades a la juventud ecatepense.﻿

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Ecatepec de Morelos (IMCUFIDEEM) mantiene abierto el registro para todas y todos los jóvenes interesados en formar parte de este proyecto. Las inscripciones se realizan en las oficinas del instituto, ubicadas en el Centro Cultural Deportivo Las Américas, donde se ha recibido con entusiasmo a decenas de participantes que desean integrarse a las actividades deportivas y sociales que promueve el programa.﻿

El registro estará disponible hasta el sábado 11 de octubre, en un horario de 09:30 a 14:00 horas, y las y los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos y presentar la documentación correspondiente para completar su inscripción de manera ágil y eficiente.﻿

“Cambia de Cancha” tiene como propósito principal utilizar el deporte como una herramienta de transformación social, fomentando la disciplina, el trabajo en equipo y los valores de respeto, inclusión y cooperación. A través de torneos, entrenamientos y dinámicas comunitarias, se busca ofrecer a las y los jóvenes un entorno seguro y constructivo donde puedan desarrollarse plenamente.﻿

El programa también refuerza la política municipal de impulsar la reconstrucción del tejido social, al promover actividades que alejen a la juventud de entornos de riesgo y fortalezcan su sentido de pertenencia dentro de la comunidad. En este sentido, la presidenta Azucena Cisneros Coss ha subrayado la importancia de crear espacios que inspiren a las nuevas generaciones y les permitan encontrar en el deporte un camino hacia el bienestar físico, emocional y social.﻿

Con estas acciones, IMCUFIDEEM reafirma su compromiso con la comunidad deportiva y con la formación integral de la juventud de Ecatepec, demostrando que el deporte es también una vía para construir un municipio más unido, saludable y con mejores oportunidades para todos.

﻿El Gobierno de Ecatepec invita a las y los jóvenes a sumarse a esta iniciativa y ser parte del cambio, recordando que “Cambia de Cancha” no solo significa jugar en otro terreno, sino transformar la manera de vivir, convivir y crecer en comunidad.﻿

Consulta la convocatoria completa en: ecatepec.gob.mx/convocatoria-cambia-de-cancha﻿