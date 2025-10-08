Pipa de gas provoca alerta en Tláhuac: así fue el accidente

Pipa de gas con fuga en Tláhuac El accidente fue debajo de la Línea 12

Una espesa nube blanca cubrió parte de la avenida Tláhuac este martes, después de que una pipa de gas perdió el control y chocó contra un camellón en la colonia Santa Ana Poniente.

El impacto provocó una fuga que rápidamente obligó a las autoridades a acordonar la zona y cerrar la circulación vehicular mientras equipos de emergencia trabajaban para liberar la presión del tanque y evitar un estallido.

Bomberos y personal de Protección Civil de la Ciudad de México acudieron al lugar poco después del reporte inicial.

¿Qué pasó con la pipa en Tlahuac?

De acuerdo con los primeros informes, la unidad se encontraba cargada con aproximadamente el siete por ciento de su capacidad, lo que generó un riesgo moderado, pero suficiente para causar alarma entre los vecinos, quienes compartieron videos en redes sociales donde se observa una densa nube de gas expandiéndose bajo el tramo elevado de la Línea 12 del Metro.

El accidente ocurrió entre las estaciones Olivos y Nopalera, justo bajo el viaducto metálico de la Línea 12, un punto que todavía despierta inquietud en los habitantes del oriente capitalino desde el colapso de 2021. En las imágenes difundidas, se aprecia la pipa semivolcada mientras el gas se dispersa sobre el pavimento.

Versiones preliminares señalan que una de las llantas habría estallado, provocando que el conductor perdiera el control y chocara contra otro vehículo. El golpe dañó las válvulas de seguridad y originó la fuga.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos controlaron la situación mediante una liberación controlada de gas, lo que generó la visible nube blanca que muchos confundieron con humo.

Saldo de la fuga de pipa en Tláhuac

La Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonó el área para impedir el paso de automóviles y peatones. Algunos vecinos fueron desalojados de manera preventiva mientras se verificaba la concentración del gas en el aire. Horas después, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmó que no hubo personas lesionadas ni afectaciones estructurales..