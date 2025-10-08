Tlalnepantla impulsa la participación de mujeres productoras en la Caravana para Mujeres en la Propiedad Social Durante la jornada, productoras locales tendrán la oportunidad de ofrecer y promover sus productos del campo

El Gobierno de Tlalnepantla de Baz, comprometido con el desarrollo económico y social de sus comunidades, invita a participar en la Caravana para Mujeres en la Propiedad Social, un espacio creado para fortalecer la producción local, el intercambio de conocimientos y la participación activa de las mujeres en el ámbito rural y comunitario.﻿

El evento se llevará a cabo el 13 de octubre en el Teatro Algarabía, ubicado en el centro de Tlalnepantla, Estado de México, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. Durante la jornada, productoras del campo, así como de compartir experiencias y aprender estrategias que impulsen su desarrollo económico.

Esta iniciativa busca visibilizar el papel fundamental de las mujeres en la propiedad social y la producción agrícola, reconociendo su esfuerzo en la preservación de saberes tradicionales y en la generación de bienestar para sus comunidades. Además, se fomentará la creación de redes de colaboración entre participantes, con el objetivo de fortalecer la economía local y la autonomía de las productoras.﻿

A través de esta caravana, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la inclusión, la equidad y la sustentabilidad, impulsando espacios donde las mujeres puedan mostrar su talento, innovar y contribuir al progreso del municipio desde el campo y la comunidad.﻿

El encuentro también incluirá actividades de capacitación, intercambio de experiencias y promoción de buenas prácticas agrícolas, con la finalidad de promover una producción más responsable y sostenible. De igual forma, se abordarán temas relacionados con el acceso a programas de apoyo, la organización comunitaria y las oportunidades de comercialización justa.﻿

Con la Caravana para Mujeres en la Propiedad Social, Tlalnepantla reafirma su visión de una ciudad que impulsa la colaboración, la solidaridad y el empoderamiento femenino, construyendo un entorno donde el trabajo del campo, la comunidad y la igualdad de oportunidades florezcan juntos por el bien de #NuestraCiudad.﻿