PAN impulsa acciones ante más de mil edificios de alto riesgo de colapso en CDMX

Edificio dañado por el terremoto en el Centro Histórico de la Ciudad de México Edificio dañado por el terremoto en el Centro Histórico de la Ciudad de México (La Crónica de Hoy)

La bancada del PAN en el Congreso CDMX propuso que se fortalezcan las acciones de identificación, diagnóstico y prevención de riesgos estructurales en viviendas de la Ciudad de México, ello, debido a que actualmente existen más de mil 300 edificios clasificados con alto riesgo de colapso en la Ciudad de México.

La diputada promovente de la iniciativa, Liz Salgado, detalló que dicho dato fue revelado por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones.

“Detrás de estas cifras hay familias enteras, personas adultas mayores, mujeres jefas de familia y sectores vulnerables que todos los días habitan inmuebles que podrían requerir atención especializada”, lamentó la también presidenta de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Y destacó que distintos estudios estiman que cerca de 800 mil viviendas presentan grietas o cuarteaduras en techos y muros, mientras que más de 223 mil enfrentan condiciones de rezago habitacional que pueden impactar su seguridad estructural.

La panista comentó que su iniciativa también pretende ampliar las acciones de capacitación dirigidas a las familias en materia de protección civil.

Aseguró que la prevención sigue siendo una de las tareas más importantes para proteger la vida, el patrimonio y la seguridad de las personas, particularmente en una ciudad expuesta a riesgos sísmicos, hundimientos diferenciales y procesos de deterioro asociados al paso del tiempo.

“Muchas familias habitan inmuebles cuya condición estructural desconocen. Por ello es indispensable fortalecer los mecanismos de identificación temprana de riesgos y acercar información útil a la ciudadanía para actuar de manera oportuna”, afirmó.

La proposición plantea fortalecer las acciones de diagnóstico, identificación y priorización de inmuebles que puedan presentar riesgos estructurales, particularmente aquellos con una antigüedad considerable.

De igual forma, propone impulsar jornadas de capacitación y difusión en materia de protección civil para que las personas conozcan protocolos básicos de actuación ante emergencias.

No se busca alarmar

Salgado destacó que la intención no es generar alarma, sino fortalecer una cultura de prevención que permita identificar riesgos antes de que éstos se conviertan en emergencias.

“Cada inmueble identificado oportunamente, cada riesgo mitigado y cada familia informada representan una oportunidad para evitar tragedias futuras. La prevención siempre será menos costosa que la reconstrucción y siempre será más valiosa que la reacción tardía”, sostuvo.

Finalmente, Liz Salgado hizo un llamado a las autoridades competentes para reforzar las acciones de evaluación estructural, coordinación institucional y difusión de medidas preventivas, con el objetivo de brindar mayor seguridad a las familias capitalinas y fortalecer la resiliencia de la Ciudad de México frente a futuros riesgos.