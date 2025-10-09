Gobierno de Naucalpan transforma la avenida Minas Palacio con obras que garantizan más de 30 años de vida útil

En menos de nueve meses, el Gobierno de Ciudad Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, logró una transformación integral en una de las vialidades más importantes del municipio: la avenida Minas Palacio, una obra que marca un antes y un después en la infraestructura urbana de la demarcación.﻿

Durante años, esta avenida fue símbolo del abandono y deterioro provocado por la falta de mantenimiento de administraciones anteriores. Sin embargo, hoy se presenta como un ejemplo del compromiso de la actual gestión con la mejora de la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de las y los naucalpenses.﻿

La rehabilitación de Minas Palacio incluyó la renovación total de la red de drenaje, la modernización de la infraestructura hidráulica y la instalación de 5.7 kilómetros de luminarias, lo que permitirá una vida útil de más de 30 años para esta vialidad. Estas acciones garantizan un tránsito más seguro, eficiente y sustentable, tanto para automovilistas como para peatones.﻿

De acuerdo con autoridades locales, la obra fue diseñada con materiales de alta durabilidad y tecnología que permitirá reducir los costos de mantenimiento a futuro. Además, la nueva iluminación con tecnología LED mejora la visibilidad nocturna y contribuye al ahorro energético, fortaleciendo la estrategia de sustentabilidad del municipio.﻿

El presidente municipal Isaac Montoya destacó que esta transformación no sólo mejora la movilidad urbana, sino que también representa un avance hacia la equidad territorial, al llevar obras de calidad a colonias históricamente rezagadas. “Estamos demostrando que el cambio se construye con resultados visibles. Minas Palacio hoy es un ejemplo de cómo la transformación llega a cada rincón de Naucalpan”, afirmó.﻿

Vecinos de la zona reconocieron la importancia de esta obra, que beneficiará a miles de habitantes y conectará de manera más eficiente con avenidas principales y zonas industriales del municipio. Asimismo, agradecieron la respuesta del gobierno municipal a una demanda que llevaba años sin atenderse.﻿

El Gobierno de Ciudad Naucalpan reafirma su compromiso de seguir impulsando obras que dignifiquen los espacios públicos, fortalezcan la infraestructura urbana y consoliden el desarrollo sostenible del municipio.﻿“Seguimos impulsando la transformación de Ciudad Naucalpan”, expresó el gobierno local, al destacar que esta obra es sólo una muestra del trabajo continuo por un municipio más moderno, seguro y ordenado.﻿