Programa y actividades de la Feria Internacional del Libro Zócalo 2025

Feria Internacional del Libro Zócalo

A partir del viernes 10 al domingo 19 de octubre de 2025, el Zócalo de la Ciudad de México se convertirá en un espacio de encuentro político/cultural masivo para lectores, autores, grandes personajes y público en general en la XXV Feria Internacional del Libro en el Zócalo, organizado por el Gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Cultura local y la Brigada Para Leer en Libertad A.C.

En su edición número 25 la feria contará con más de 300 sellos editoriales, foros, actividades culturales, presentaciones artísticas, charlas, videoconferencias, y más dinámicas de entrada libre para todas las edades.

A continuación te presentamos algunas de las actividades que puedes disfrutar a lo largo de la semana de la FIL Zócalo:

Viernes 10 de octubre

Espectáculo “Noche de leyendas” de Jermán Argueta y Los Hijos del Santo Oficio- 19:30 horas

Concierto del saxofonista Pedro Krustovsky- 17 horas

Concierto de Amelia Escalante y David González- 16 horas

Sábado 11 de octubre

Palestina Viva: Música y tradición por la Embajada Palestina- 11 horas

Presentación del libro infantil “El baño” de Natalia Toledo- 12:30 horas

Charla “Por una Internacional de dibujantes. Un futuro para la narrativa gráfica latinoamericana” con Cristian Mallea, Helman Salazar y Ricardo Peláez- 12:45 horas

Conversatorio “Narrativas en canciones de rock y heavy metal” con Ricardo Jasso Moedano- 20 horas

Video Conferencia con Tariq Ali (analista político)- 12:15 horas

Charlando con Lorenzo Meyer- 16:15 horas

Domingo 12 de octubre

Danza prehispánica “La Malinche”- 11 horas

Lectura de poesía zapoteca con Irma Pineda, Alba Magariño y Dulce Lon- 13 horas

Presentación de “La Banda del Club: Papiroplastika- 11 horas

Lunes 13 de octubre

Charla de la Orquesta DeBonair del Niglo Café- 15 horas

Inicia el Programa Nacional de Salas de Lectura - 10:30 horas

Presentación Poética “Léeme cuando ya no despierte” de Victor Hernández- 17 horas

Martes 14 de octubre

Charla “Otra pandemia llamada gentrificación” con Víctor Delgadillo Polanco y Raúl Bautista “SuperBarrio” - 17:30 horas

Mesa “La ciencia ficción” con Rafael Marín, Yoss, Bernardo Fernández, Alberto Chimal y Raquel Castro- 18:15 horas

Obra de teatro “El gato Rudo” de Jazmin Rivera Esquivel- 16:30 horas

Jueves 16 de octubre

“Mujeres escribiendo” con Karla Suárez, Cristina Fallarás y Julia Santibáñez- 17:30

Presentación del libro “El zar de la basura” de Héctor Castillo- 15:45 horas

Presentación del libro “Reconstruyendo el pasado de Chapultepec…”, de María de Lourdes López Camacho- 16:30 horas

Concierto del cuarteto “Son Cuba”- 19:30 horas

En la siguiente liga se podrá consultar el programa de actividade completo: https://www.facebook.com/share/p/1A6VSxQGcN/