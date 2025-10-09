¿Seguirá lloviendo en la CDMX? Este es el pronóstico del clima para este fin de semana

Pronóstico cilmático de este fin de semana (Galo Cañas Rodríguez)

La lluvia no da tregua para la CDMX y la zona metropolitana, ya que no ha parado de llover en las últimas horas, lo cual ha provocado un incremento de 5.7 mm en el nivel del agua en la ciudad. Esto parece que será el inicio de una nueva temporada de lluvias derivado de fenómenos climáticos que están por llegar.

Tormenta Raymond llegará con más lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre la alta probabilidad del desarrollo del ciclón Raymond: “Se prevé que pueda evolucionar a ciclón tropical en los próximos días”, alertó el organismo a través de sus redes sociales.

Asimismo, aseguraron que de evolucionar el sistema, de acuerdo con los pronósticos, podría derivar en una tormenta tropical en el Pacífico Mexicano durante los próximos días.

Además, el organismo alertó que el sistema se mueve hacia el oeste-noroeste, con una velocidad de 16 a 24 kilómetros por hora. Por lo cual, se estima que este fenómeno afecte principalmente estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Por lo tanto, se espera que continúen las lluvias hasta el sábado en la capital mexicana, con una posible disminución para el domingo.

Priscila avanza hacia Baja California Sur

Otro fenómeno que complica el clima este fin de semana es Priscila, tormenta que se pronostica, se disipara al norte, en Baja California, sin que impacte significativamente, pero se estima que genera lluvias dispersas.

No obstante, se mantendrá la vigilancia por los efectos de esta tormenta tropical desde la zona de Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro.

El SMN advirtió también sobre la tormenta tropical Octave, situada a 960 km al suroeste de Cabo San Lucas, la cual no ocasionará lluvias en territorio mexicano.

Pronóstico general

Desde este viernes comenzarán las lluvias intensas por la tarde-noche en los estados de Campeche, Quintana Roo, Ciudad de México, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Michoacán y Colima de 20-50 mm y locales de 70-150 mm.

Los estados menos afectados por las lluvias intensas serán Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Yucatán. Para el sábado disminuirán en el centro, sur, oriente, sureste y occidente. En contraste, aumentará entre 70-150 mm en estados como Sinaloa, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

Finalmente, el domingo disminuirá el temporal lluvioso en la mitad de centro-sur. No obstante, habrá que estar al pendiente de la evolución de Raymond.