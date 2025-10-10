CDMX conformará órgano consultivo para regular el comercio en el Centro Histórico

(CIUDAD DE MÉXICO, 18NOVIEMBRE2018.- Decenas de personas se dan cita en calles del centro histórico de la Ciudad de México, para aprovechar las ofertas del "Buen Fin". Vendedores ambulantes comentan que la venta es poca debido a la alta competencia en las grandes cadenas comerciales. FOTO: MISAEL VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM/Misael Valtierra)

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la creación de la Comisión Consultiva de Reordenamiento y Regulación del Comercio en Vía Pública del Centro Histórico.

Se trata de un órgano que reunirá a autoridades, empresarios, comerciantes establecidos y en vía pública, así como a organizaciones sociales y culturales, con el objetivo de definir estrategias conjuntas para ordenar el comercio y fortalecer la seguridad en esta zona de alto valor histórico y turístico.

La comisión, que será instalada en noviembre, se encargará de revisar, analizar y evaluar las acciones del nuevo Programa de Reordenamiento del Comercio en el Centro Histórico, presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, en conferencia de prensa desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Este programa contempla dos ejes principales: la recuperación del espacio público y la seguridad en la vía pública.

Clara Brugada explicó que la iniciativa busca conciliar dos derechos fundamentales: el libre tránsito por el espacio público y el derecho a un trabajo digno. Para lograrlo, el gobierno capitalino aplicará una metodología basada en el diálogo y la concertación con los grupos de comerciantes y las organizaciones representativas.

“Queremos seguir construyendo acuerdos que nos permitan un Centro Histórico ordenado y seguro para todos, donde se respeten los derechos de quienes trabajan y de quienes transitan por él”, afirmó la mandataria.

Hasta el momento, las autoridades locales han recuperado calles emblemáticas como Paseo de la Reforma, Doctor Mora, Moneda, Argentina e Hidalgo, además de la explanada del Palacio de Bellas Artes. De acuerdo con datos del gobierno capitalino, han sido retiradas 237 estructuras metálicas fijas instaladas en inmuebles con valor patrimonial.

El subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Adolfo Llubere Sevilla, informó que el plan contempla la liberación de espacios públicos y el otorgamiento de Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR) a plazas comerciales, con el fin de reubicar el comercio en vía pública y reducir la saturación en zonas de alta afluencia.

Actualmente, se realiza un censo de las plazas comerciales creadas desde el programa de 2007 para verificar su operación. De ellas, 19 cuentan con PATR vigente y 28 están en proceso de renovación, señaló Llubere.

En materia de seguridad, la jefa de Gobierno adelantó que en los próximos días se presentará un esquema especial de vigilancia para el Centro Histórico, con el propósito de garantizar espacios seguros para habitantes, visitantes y turistas.

“Queremos que el Centro Histórico sea un lugar muy seguro para los capitalinos y para quienes nos visitarán durante el Mundial del próximo año”, dijo.

El plan también incluirá un programa integral de recuperación urbana, que abordará el repoblamiento del área y medidas para prevenir la invasión o el despojo de predios.

La Comisión Consultiva será el espacio donde se definan las líneas de acción y los compromisos específicos para avanzar en el reordenamiento del comercio. Tendrá un enfoque de derechos humanos y brindará atención especial a artesanos indígenas y colectivas feministas residentes en la capital que realizan actividades en la vía pública.

Además, se prevé el incremento del personal operativo y de elementos policiales encargados de mantener el orden en el perímetro del Centro Histórico. Los agentes recibirán capacitación en derechos humanos, lenguaje incluyente y en la aplicación de la Ley de Cultura Cívica, con el fin de asegurar una actuación respetuosa y eficaz.