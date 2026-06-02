IECM aprueba metodología de capacitación ciudadana para el periodo 2026-2029

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó la Metodología de Capacitación para los Órganos de Representación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas y Ciudadanía en General 2026-2029, un instrumento orientado a regular los procesos formativos dirigidos a actores de participación ciudadana en la capital.

La metodología establece un esquema de capacitación con vigencia de tres años, enfocado en proporcionar conocimientos y herramientas a personas integrantes de órganos de representación ciudadana, organizaciones registradas y ciudadanía interesada en mecanismos de participación comunitaria.

El programa está dirigido principalmente a integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO), organizaciones ciudadanas inscritas ante el IECM y personas interesadas en temas de participación ciudadana.

El documento aprobado indica que la estrategia combinará modalidades presenciales y virtuales e incluirá cursos obligatorios, optativos y pláticas especializadas impartidas por personal de las Direcciones Distritales del Instituto y especialistas en distintas materias.

En los contenidos previstos se encuentran temas relacionados con representación comunitaria, elaboración de convocatorias y actas, herramientas digitales, medios de defensa en participación ciudadana, trabajo colaborativo, cultura de la legalidad y rendición de cuentas. Para integrantes de las COPACO, algunos de estos cursos tendrán carácter obligatorio.

La metodología también contempla cursos optativos sobre elaboración de escritos ciudadanos, inteligencia emocional, toma de decisiones colectivas y derechos de grupos prioritarios, además de sesiones especializadas sobre prevención de violencias, seguridad comunitaria, comunicación digital y derechos humanos.

El modelo incorpora mecanismos de evaluación, seguimiento y medición de satisfacción de las personas participantes, con el objetivo de monitorear y ajustar los procesos de capacitación durante el periodo de aplicación.