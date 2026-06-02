Lluvias de anoche dejan 10.7 millones de m³ de agua en CDMX; Cuajimalpa, la más afectada

Fuertes lluvias y granizo dejan afectaciones en Cuajimalpa; autoridades reportan atención a encharcamientos

Las fuertes lluvias y caída de granizo registradas la tarde y noche del lunes provocaron encharcamientos, caída de árboles, deslaves y afectaciones viales en distintas zonas de la Ciudad de México, principalmente en la alcaldía Cuajimalpa.

Las autoridades capitalinas explicaron que durante la emergencia se activó el operativo Plan Tlaloque 2.0 para atender los daños derivados de las precipitaciones, que se prolongaron hasta la madrugada en algunas zonas del sur poniente de la capital.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que hacia la mañana del martes habían sido atendidos todos los encharcamientos reportados por las lluvias. Entre los puntos con mayores afectaciones en Cuajimalpa se encuentran las colonias El Yaqui, Contadero, Lomas de Santa Fe y San Pedro Cuajimalpa.

Para las labores de atención se desplegaron más de un centenar de trabajadores especializados, apoyados con unidades de bombeo, vehículos hidroneumáticos y maquinaria pesada.

Según datos de Segiagua, el volumen acumulado de lluvia en la capital superó los 10.7 millones de metros cúbicos. Las precipitaciones más intensas se registraron en estaciones ubicadas en Cuajimalpa, como Yaqui y La Venta, así como en zonas de La Magdalena Contreras.

Por su parte, el Heroico Cuerpo de Bomberos reportó 36 servicios relacionados con las lluvias y el granizo en Cuajimalpa. Entre las incidencias atendidas se encuentran 17 árboles caídos, cuatro postes derribados, 13 encharcamientos, tres cortocircuitos, tres rescates de personas y el rescate de un vehículo.

Uno de los incidentes registrados fue un deslave en la colonia Contadero, donde la acumulación de agua alcanzó aproximadamente tres metros de altura al interior de una vivienda, afectando un área cercana a los 250 metros cuadrados. No se reportaron personas lesionadas.

Los bomberos también atendieron un deslave que ocasionó la caída de un árbol sobre dos vehículos; una persona fue rescatada y resultó ilesa.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realizó trabajos para reducir niveles de agua en distintos puntos de Cuajimalpa, entre ellos Prolongación Juárez y Callejón de la Vía, en Lomas de Memetla, donde cuatro establecimientos registraron ingreso de agua. Asimismo, se brindó apoyo para retirar dos vehículos varados en la colonia Contadero.

Ante la intensificación de las lluvias, las autoridades emitieron alertas meteorológicas en diversas alcaldías. Cuajimalpa permaneció bajo Alerta Púrpura, mientras que Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras estuvieron bajo Alerta Roja. También se activó la Alerta Naranja en Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.