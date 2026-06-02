¿Cómo está el Cutzamala? Estos son los niveles que registra tras las intensas lluvias en CDMX

Sistema Cutzamala 2026. Las precipitaciones de 2026 han permitido que el Sistema Cutzamala recupere buena parte de su capacidad. (Crisanta Espinosa Aguilar)

Las fuertes lluvias registradas durante los primeros cinco meses de 2026 han sido cruciales para la captación de agua en el Sistema Cutzamala, una de las principales fuentes de abastecimiento hídrico para gran parte del Valle de México.

Con el inicio de la temporada de ciclones en el Océano Atlántico, se espera que las presas continúen recuperando sus niveles de almacenamiento.

Ante el inicio de la temporada de #CiclonesTropicales en el océano #Atlántico, te proporcionamos la lista de nombres que a partir de hoy se utilizará para identificar a cada uno de los sistemas que se desarrollen durante el 2026 en esta cuenca pic.twitter.com/wA9A2tceVH — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 1, 2026

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se espera en el resto del año la presencia de entre 11 y 15 ciclones en el Atlántico.

¿Cuáles son los niveles de agua en el sistema Cutzamala?

Datos oficiales de la Comisión Nacional de Aguas señalan que, al corte del 24 de mayo, el Cutzamala registra un nivel del 68.35% con respecto a su capacidad total. Es decir, un aproximado de 782,521,000 millones de metros cúbicos de agua.

Se espera que haya una temporada de sequía para el sistema que comprenderá de julio a septiembre, por lo que la temporada de ciclones resulta crucial para el abastecimiento.

¿Cómo funciona el sistema Cutzamala?

El Sistema funciona como una red de presas, plantas de bombeo, acueductos y una planta potabilizadora que capta agua de las cuencas del Estado de México y Michoacán para abastecer a la Zona Metropolitana del Valle de México.

El agua se almacena en diversas presas, es impulsada mediante estaciones de bombeo hasta la planta donde se potabiliza, y posteriormente se distribuye hacia millones de habitantes, operando de manera continua los 365 días del año.