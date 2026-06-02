Captural al “Borregas”, líder del sindicato de despojadores “USON”

Detenido Misael “N", alias “Borregas". (FGJEM)

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron y cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Misael “N” alias “Borregas”, objetivo prioritario la Operación Restitución.

“Borregas” es identificado como integrante principal de las agrupaciones criminales con fachada de sindicatos autodenominadas “USON”, “25 de Marzo” y “Piperos de Ecatepec y Estado de México”, también es hermano del dirigente de “USON”, Guillermo “N”, quien se encuentra evadido de la acción de la justicia.

Misael “N”es investigado por delitos de extorsión, secuestro, robo con violencia y despojo. Fue ingresado al penal de Chiconautla a disposición de la Autoridad Judicial.