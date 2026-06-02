¿Cómo va el conflicto de la CNTE?: Maestros se reunirán este martes 2 de junio con SEP y SEGOB

Movilizaciones de la CNTE martes 2 de junio. Los plantones de la CNTE continúan generando cierres y afectaciones en diversas vialidades del Centro Histórico. (Daniel Augusto)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continúa movilizándose en gran parte del Centro Histórico de la Ciudad de México. El plantón que comenzó en la Calle 5 de mayo se ha extendido a varios puntos de la zona, causando afectaciones viales.

Existe el registro de aproximadamente 7 mil maestros concentrados en el corazón de la capital. Hasta las primeras horas de este martes, siguen llegando más integrantes de la coordinadora para sumarse a las movilizaciones.

Habrá mesa de diálogo entre la CNTE, SEP y SEGOB

Posterior a que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación hicieran un llamado a sostener una mesa de trabajo con la comisión nacional de la CNTE, el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó el establecimiento del diálogo para el día de hoy a las 10:00 hrs en el edificio de Bucareli.

En acuerdo con la @SEGOB_mx y el @ISSSTE_mx, me permito informar que hemos invitado formalmente a la comisión nacional de la #CNTE a establecer una mesa de trabajo mañana a las 10:00 a. m. en el edificio de Bucareli, para buscar, por la vía del diálogo, acuerdos en favor del… — Mario Delgado (@mario_delgado) June 2, 2026

Se espera que esta mesa de trabajo sirva para revisar en conjunto con las autoridades las peticiones legítimas por parte de maestros de la coordinadora. Entre las principales demandas se encuentra la revocación de la Ley del ISSSTE del 2007 y la Reforma Educativa, un incremento salarial del 100% y la desaparición del USICAMM.

Calles con afectaciones este martes 2 de junio

Entre las calles con mayor concentración de campamentos se encuentran:

5 de febrero

16 de septiembre

Francisco I. Madero

5 de mayo

20 de noviembre

José María Izazaga

Se recomienda buscar vías alternas a calles del Zócalo como el Eje Central, Insurgentes y Congreso de la Unión.