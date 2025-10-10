Lluvia provoca deslizamiento de tierra afectando a una vivienda en Naucalpan

Autoridades evalúan los daños provocados por las lluvias de las últimas horas en Naucalpan

Temporal — Un deslizamiento de tierra afectó a una vivienda en la colonia Olímpica Radio Primera Sección, incidente atribuido a las intensas lluvias que cayeron sobre la región, que propiciaron el reblandecimiento del suelo. La Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos Protección Civil y Bomberos de Naucalpan respondió de inmediato al llamado de auxilio registrado en la zona.

El movimiento de tierra impactó contra una construcción de lámina en un domicilio localizado en las inmediaciones de Minas Tecolote, en la parte posterior de la Escuela Primaria Juan Escutia. Los servicios de emergencia se movilizaron rápidamente para evaluar los daños y asistir a los posibles afectados.

Durante la atención de la emergencia, paramédicos municipales brindaron atención a un joven que presentó una crisis nerviosa como consecuencia del evento. Tras una evaluación estructural del inmueble, las dos personas que residen en la vivienda fueron desalojadas como medida preventiva.

“La situación fue controlada sin que se registraran afectaciones mayores”, informaron las autoridades tras coordinar las labores de respuesta. En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional y la Guardia Municipal, quienes trabajaron de manera conjunta con Protección Civil.

Una vivienda adicional localizada en el Andador 11 también reportó afectaciones menores, específicamente la intrusión de lodo en su interior, aunque no sufrió daños estructurales de consideración. Los equipos de emergencia procedieron con la limpieza de ambos inmuebles.

La familia que fue desalojada de su hogar recibió apoyo del gobierno municipal para pernoctar en un lugar seguro mientras se determina la habitabilidad de su vivienda. Las autoridades continúan evaluando las condiciones de la zona para garantizar la seguridad de los residentes.

Vecinos de la colonia reconocieron la rápida respuesta de las autoridades, destacando que el reporte realizado a través del C4 fue atendido de manera inmediata. Agradecieron la pronta intervención que permitió resguardar la integridad de la comunidad ante el riesgo.

Mientras continúan las labores de limpieza, Protección Civil y Bomberos realizarán una evaluación completa para emitir un dictamen sobre las condiciones de seguridad en el área. Los trabajos se extenderán durante la noche para normalizar la situación en la colonia afectada.

La Crónica de Hoy 2025