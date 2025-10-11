¡Descarrilan al Tren de Aragua! Vinculan a proceso al líder del cártel terrorista en México

Detenidos Nelson "N" es el dirigente del cártel terrorista en México. (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Nelson Arturo “N” líder del cártel terrorista “El Tren de Aragua” en México, organización delictiva venezolana que cometen homicidios, venta y distribución de droga, trata de personas y extorsión en Puebla, Morelos, Estado de México y diversas alcaldías de la Ciudad de México.

También fue vinculado a proceso Gabriel “N”, colaborador operativo del cártel. Ambos sujetos son señalados de delitos contra la salud.

La autoridad judicial determinó que la Fiscalía capitalina aportó datos de prueba suficientes en contra de estos dos presuntos narcomenudistas que operan en distintos sitios de México y que el gobierno de Estados Unidos los ha calificado como terroristas.

Adicionalmente, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria en ambos casos.

Nelson Arturo “N” y Gabriel “N” fueron detenidos el pasado cuatro de octubre cuando vendían drogas en la colonia Barrio Zapotla, de la alcaldía Iztacalco. También fue arrestado Lucas Alberto Vielma Rojas de 37 años, identificado como brazo derecho de Nelson Arturo, de quien no se ha obtenido la vinculación a proceso.

A “Nelson”, de 29 años de edad, se le considera el autor intelectual y material de diversos feminicidios.

Estos sujetos cuentan con orden de aprehensión por el delito de trata de personas y delincuencia organizada, y se les relaciona con la venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión, con zona de operación en Puebla, Morelos, Estado de México y diversas alcaldías de la Ciudad de México.

Además, Nelson Arturo “N” tiene orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

Para la captura del operador, se le dio seguimiento en diversos estados del país y alcaldías, fue así que los agentes, al mantener líneas de investigación en la Ciudad de México, identificaron y detuvieron a Nelson Arturo “N”, quien estaba acompañado de otras dos personas.

Cuando se revisaron sus pertenencias, les hallaron 92 dosis de marihuana, 44 dosis de cristal, 18 dosis de piedra, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Trenes descarrilados

En el último trimestre del 2024, fueron detenidos 17 miembros de esta célula criminal originaria de Venezuela.

La última de las detenciones importantes de este grupo ocurrió el 17 de diciembre del 2025, cuando Jeiker “N”, ​Gregorio “N” y ​Jhondri “N”, integrantes del grupo delictivo sudamericano “El Tren de Aragua”, que intentan controlar la extorsión, homicidios, narcomenudeo y cobro de derecho de piso en la capital, en la colonia Obrera, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Esa misma célula está vinculada al feminicidio de Susej y Stephanie, jóvenes venezolanas cuyos cuerpos fueron encontrados en un paraje de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan; restos humanos a los que se les intentó incinerar, crimen aparentemente planeado por Euclídes Manuel “N”, quien dirigía una red de trata de personas.

Días antes, también fueron detenidos Son Joy Maikel “N”, Yannier Abraham “N” y Evelin “N”, integrantes del grupo criminal que se dedican a la venta de droga en la alcaldía Benito Juárez, así como a la extorsión, cobro de piso y homicidios a los que se niegan a pagar cuotas.