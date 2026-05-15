Avanza 80% reparación de fuga de agua en Los Reyes Culhuacán, Iztapalapa (Adrián Contreras)

Los trabajos de reparación por la fuga de agua registrada en la calle 5 de Mayo, casi esquina con Camino a Los Reyes, en la colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, alcaldía Iztapalapa, presentan un avance del 80%, informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA).

Se prevé que este viernes concluyan las labores en la tubería de 48 pulgadas (121 centímetros). Posteriormente, el sistema hidráulico que abastece al Tanque Cerro de la Estrella comenzará a restablecerse de manera paulatina a lo largo del día.

Una vez que el sistema opere por completo, se incrementará gradualmente la presión en el suministro de agua para la zona afectada.

Mientras se normaliza el servicio, continuará el apoyo mediante la entrega de garrafones de Agua Bienestar y el suministro a través de pipas de agua potable. Los apoyos pueden solicitarse en el Centro de Mando y Atención Ciudadana instalado sobre la calle Tenochtitlán.

La dependencia también reiteró el llamado a mantener hábitos de uso responsable del agua.