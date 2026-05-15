Alertan por apps que ofrecen transmisiones de partidos de fútbol para robar datos

Listo para albergar su tercer mundial. El monumental estadio Azteca, hoy Banorte se alista para el amistoso México vs Portugal de este sábado. (Tomas Pérez/EFE)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, y la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitieron recomendaciones para prevenir fraudes y el robo de datos personales mediante aplicaciones falsas que ofrecen transmisiones en línea de partidos de fútbol durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los grandes eventos deportivos generan alta demanda de transmisiones por televisión y plataformas digitales, situación que es aprovechada por ciberdelincuentes para desarrollar aplicaciones y sitios fraudulentos que prometen acceso gratuito a partidos en vivo, pero cuya finalidad es instalar software malicioso en los dispositivos.

Estas aplicaciones imitan logotipos, nombres y elementos visuales asociados a plataformas oficiales; sin embargo, una vez instaladas, solicitan permisos excesivos, como acceso a contactos, archivos, cámara, micrófono o funciones del sistema, lo que representa un riesgo para la seguridad digital de las personas usuarias.

El propósito de estas plataformas no es brindar entretenimiento, sino comprometer la información personal y financiera de las víctimas mediante herramientas capaces de robar credenciales bancarias, monitorear la actividad del dispositivo o integrarlo a redes de bots utilizadas para actividades ilícitas.

Además, estas aplicaciones suelen difundirse mediante enlaces compartidos en redes sociales, mensajes SMS, aplicaciones de mensajería, páginas web no verificadas o tiendas de aplicaciones no oficiales, lo que facilita su propagación entre la comunidad digital. Una vez instaladas, también pueden desplegar publicidad engañosa o redirigir a sitios maliciosos para cometer otros fraudes.

Con el propósito de prevenir riesgos y evitar la instalación de programas maliciosos en dispositivos móviles, se emiten las siguientes recomendaciones: