Delfina Gómez reconoce labor del coordinador estatal de la Guardia Nacional en Edomex

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, reconoció la labor del general de brigada Félix González Lara durante la Mesa de Paz realizada este viernes en Toluca.

El gobierno estatal informó que en la reunión se revisaron los resultados semanales en materia de seguridad en los 125 municipios de la entidad.

Al término del encuentro, la mandataria agradeció el apoyo y acompañamiento del coordinador estatal de la Guardia Nacional en las acciones de seguridad y construcción de paz en el Estado de México.

En la Mesa de Paz número 91 participaron también Horacio Duarte Olivares, Cristóbal Castañeda Camarillo, José Luis Cervantes Martínez y Maricela López Urbina, además de representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.