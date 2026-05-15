AIFA hoy 15 de mayo: así va el estatus de vuelos demorados y el panorama para los viajeros

El viernes amaneció con movimiento constante en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). De acuerdo con el monitoreo de operaciones realizado durante las primeras horas del 15 de mayo, el aeropuerto mantiene una jornada relativamente tranquila, con pocas afectaciones para pasajeros nacionales e internacionales.

Durante la madrugada se detectaron algunos vuelos demorados, principalmente en rutas de llegada provenientes del extranjero. Sin embargo, conforme avanzó la mañana, la situación comenzó a estabilizarse y las operaciones siguieron su curso normal. El reporte más reciente señala que no existen cancelaciones importantes registradas para las próximas horas.

El ambiente en el aeropuerto ha sido muy distinto al de otros días donde la niebla, el clima o problemas logísticos han provocado desvíos y retrasos más severos. Esta vez, el tablero parece respirar con calma.

¿Qué vuelos presentaron retrasos en el AIFA?

Entre los vuelos reportados con demora apareció el AF6722 de Air France, con un retraso cercano a los 16 minutos durante las primeras horas del día. También se detectó otro vuelo de llegada con atraso superior a los 20 minutos.

Aunque las afectaciones fueron menores, el reporte encendió las alertas de muchos viajeros que hoy tienen conexiones, viajes de trabajo o escapadas de fin de semana programadas desde el AIFA.

La recomendación principal sigue siendo revisar constantemente el estatus del vuelo directamente con la aerolínea, ya que las actualizaciones cambian prácticamente minuto a minuto.

El tren al AIFA: costos y horarios

Desde su inauguración hace apenas unas semanas, el servicio ferroviario ha comenzado a modificar la experiencia de traslado hacia el aeropuerto. Miles de pasajeros ya lo utilizan diariamente para evitar el tráfico eterno de la autopista y reducir tiempos de traslado.

El recorrido puede realizarse en cerca de 50 minutos y el costo promocional se mantiene en $45 pesos.

El crecimiento de conexiones terrestres también ha impulsado el movimiento en el aeropuerto. Actualmente, el AIFA cuenta con decenas de rutas nacionales e internacionales operadas por aerolíneas como Viva, Volaris y Aeroméxico.

Poco a poco, la terminal que hace algunos años parecía una promesa lejana comienza a tener más flujo de viajeros, especialmente entre quienes buscan boletos más baratos o rutas menos saturadas que las del AICM.

¿Qué hacer si tu vuelo se retrasa o cancela?

Si tu vuelo presenta demoras, la Ley de Aviación Civil en México establece que las aerolíneas deben informar claramente la situación y ofrecer asistencia dependiendo del tiempo de espera.

Entre los apoyos que pueden aplicar están:

Información constante sobre el estatus del vuelo

Alimentos y bebidas

Facilidades de comunicación

Hospedaje y transporte en casos extremos

Reembolso o reubicación si existe cancelación atribuible a la aerolínea

Así pinta el panorama del AIFA para este 15 de mayo

Hasta ahora, el balance del día es positivo para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Aunque sí hubo algunos retrasos aislados, la operación general se mantiene estable y sin cancelaciones masivas.