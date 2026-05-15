Congreso analiza propuesta para evitar clausuras prolongadas y agilizar apertura de negocios

El objetivo es que la clausura sea una medida temporal y proporcional, no una sentencia económica para los negocios y las familias que dependen de ellos

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso local presentó una iniciativa que tiene el objetivo de evitar clausuras prolongadas y agilizar el retiro de sellos de clausura cuando los establecimientos ya hayan corregido las irregularidades detectadas por la autoridad.

“El objetivo es que la clausura sea una medida temporal y proporcional, no una sentencia económica para los negocios y las familias que dependen de ellos”, afirmó el legislador promovente, Ricardo Rubio.

Ya que dicha situación genera pérdida de empleos, merma económica y riesgo de cierre definitivo de pequeñas y medianas empresas.

El diputado detalló que se trata de una iniciativa para reformar el artículo 74 de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, con la que se eliminarían los retrasos administrativos que actualmente provocan que negocios permanezcan cerrados durante semanas o incluso meses, aun cuando ya cumplieron con las medidas correctivas.

Y detalló que la iniciativa plantea incorporar la figura de la manifestación bajo protesta de decir verdad como mecanismo para permitir la reapertura inmediata de establecimientos que hayan subsanado las faltas que originaron la clausura.

Aseguró que la autoridad mantendría en todo momento sus facultades de verificación posterior y la posibilidad de imponer nuevamente la clausura en caso de incumplimiento o falsedad.

La reforma también busca fortalecer el principio de buena administración pública, simplificar trámites y brindar mayor certeza jurídica al comercio formal, sin debilitar las facultades de supervisión de las autoridades.

Con esta propuesta se pretende equilibrar la aplicación de la ley con la reactivación económica, la protección del empleo y la reducción de cargas burocráticas que afectan la actividad productiva en la capital del país.