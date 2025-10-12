IECM concluye auditoría interna rumbo a la recertificación de la Norma ISO Electoral

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que concluyó la Auditoría Interna de su Sistema de Gestión de Calidad Electoral (SGCE), como parte del proceso de preparación para la recertificación de la Norma internacional ISO/TS 54001:2019 (ISO Electoral).

La revisión, que tuvo una duración de más de 50 horas, tuvo como propósito evaluar la conformidad de los servicios y procesos del Instituto con los estándares internacionales en materia de calidad electoral. El equipo auditor del IECM presentó los resultados, hallazgos, fortalezas y oportunidades de mejora detectadas durante el proceso, sin identificar ninguna no conformidad mayor que afectara la operación del sistema.

La auditoría se desarrolló en tres etapas. La primera se llevó a cabo antes de la jornada de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, donde se observaron nueve actividades preparatorias, así como la modalidad de voto anticipado en cinco centros penitenciarios y la emisión de opinión de personas en estado de postración en dos distritos.

Durante la jornada consultiva, un grupo de 12 personas observadoras acreditadas supervisó la instalación, apertura, desarrollo, cómputos y declaración de resultados de la consulta. En la última fase, se revisaron 17 áreas del Instituto y seis Direcciones Distritales, sin detectar irregularidades graves.

En la reunión de cierre, la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, destacó que este ejercicio, previo a la auditoría externa que se realizará a finales del año, busca fortalecer el cumplimiento de las funciones institucionales y garantizar la continuidad de la certificación. “Lo que estamos haciendo es prepararnos para someternos a esa auditoría externa que nos va a permitir obtener nuevamente la recertificación, lo cual debe ser motivo de orgullo para esta institución, porque somos la única autoridad electoral en este país que tiene un ISO de calidad electoral”, expresó.

La Norma ISO/TS 54001:2019, conocida como ISO Electoral, es un estándar internacional que promueve la transparencia y la calidad en los procesos electorales, con el fin de ofrecer a la ciudadanía, candidaturas, organizaciones políticas y otros actores, procesos más fiables, transparentes y justos.

Actualmente, el IECM es el único organismo electoral de nivel subnacional en México y en el mundo que cuenta con esta certificación, avalada por la Organización de Estados Americanos (OEA).