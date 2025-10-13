Ecatepec celebrará el Primer Festival Cultural “El Viento Nos Une” con múltiples sedes y presentaciones artísticas

El Gobierno de Ecatepec de Morelos anunció la realización del Primer Festival Cultural “El Viento Nos Une”, una iniciativa que busca fortalecer la identidad cultural del municipio y promover la participación ciudadana a través del arte. El evento se llevará a cabo el viernes 31 de octubre en distintas sedes, con actividades gratuitas para todas las edades.

De acuerdo con el anuncio oficial, el festival reunirá a artistas locales, agrupaciones universitarias y colectivos independientes que representarán la diversidad y riqueza cultural de Ecatepec. Música, danza, teatro, arte urbano y espectáculos familiares se combinarán en una jornada que, según el gobierno municipal, “celebra la unión, la alegría y la esperanza que caracterizan a nuestra comunidad”.

Entre las sedes confirmadas se encuentran Santa María Chiconautla, Ejidal Emiliano Zapata, Deportivo Alfredo del Mazo, San Isidro Atlautenco, Salón Victoria, Parque Ecológico Ehécatl y Santa Clara Coatitla, donde se instalarán escenarios para recibir al público desde tempranas horas.

En Santa María Chiconautla, se presentarán la Danza Tahitiana UAEM, la Banda del Viento de la Pantera de Santa Cecilia, el Son de México y el legendario grupo Los Dandys, quienes interpretarán sus temas más recordados. Por su parte, San Isidro Atlautenco albergará presentaciones de danza urbana, música popular y ritmos tropicales con Pony Pedraza y su Acordeón Sabroso, acompañados de grupos juveniles de folclor.

El Ejidal Emiliano Zapata presentará al Grupo Ehécatl, la Compañía Prosopo, Cuerdas Libres, Compañía Enamórate y Ángeles Villavicencio, mientras que en el Deportivo Alfredo del Mazo habrá una muestra de artes escénicas y música alternativa con talentos emergentes de la región.

El Salón Victoria ofrecerá un ambiente juvenil con bandas de ska, rock y reggae como Maskatesta, Zona Rika y Ganja, entre otras agrupaciones que prometen un cierre vibrante. En tanto, el Parque Ecológico Ehécatl será el punto familiar del festival, con la tradicional Fiesta Infantil y Vuelo de Papalotes, presentaciones de teatro, títeres, payasos y la actuación especial de Luis Pescetti.

El gobierno municipal invitó a la población a participar en este evento que busca “seguir viviendo la cultura que nos une”. Con el lema #ElVientoNosUne, Ecatepec aspira a consolidar este festival como una celebración anual que reafirme la identidad, la creatividad y el orgullo de sus habitantes.