Marcha Zombie CDMX 2025: fecha, ruta, horario y todo lo que debes saber del desfile más terrorífico

Marcha Zombie CDMX (Rogelio Morales Ponce)

Este sábado 18 de octubre se realizará la tradicional Marcha Zombie en la capital del país en su edición número 18.

El evento organizado por El Castillo del Terror, comenzará la congregación de los asistentes en la calle Avenida de la República frente al Monumento a la Revolución a partir de las 10:00 de la mañana.

A las 3:40 se realizará el baile zombie dirigido por Joe Jackson, para luego dar inicio a la marcha en punto de las 4:00 de la tarde. Si quieres asistir y ser parte de todas las actividades programadas, deberás estar listo desde las 3:00 de la tarde en el punto de reunión para seguir las instrucciones de los organizadores.

La marcha tendrá como destino llegar a la plancha del Zócalo en punto de las 6:00 de la tarde. Los organizadores recuerdan que es un evento familiar, a favor de la tolerancia y difusión de la cultura alternativa.

¿Cómo participar en la Marcha Zombie?

Los únicos requisitos para poder ser parte de los contingentes de la Marcha Zombie son ir disfrazado de Zombie, monstruo o algún ser sobrenatural, que expresa tu creatividad, y llevar un donativo de alimento no perecedero que irán al banco de alimentos Alimento Para Todos I.A.P.

Para mantener un recorrido seguro se pide que dentro de las vallas solo desfilen personas disfrazadas y los espectadores observen desde afuera.

Igualmente, se pide que para sacar fotos se haga antes o después del recorrido para mantener una marcha segura.