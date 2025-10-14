Huixquilucan celebra el Cuarto Festival de Catrinas 2025

Siguen las festividades de Octubre por las fiestas de Día de Muertos, a partir del 11 de octubre y hasta el 7 de noviembre, Huixquilucan se viste de tradición y color con la celebración del “Cuarto Festival de Catrinas 2025”, una serie de actividades que buscan preservar las costumbres mexicanas relacionadas con el Día de Muertos y rendir homenaje a los seres queridos que han fallecido.

La inauguración del festival tuvo lugar el sábado 11 de octubre con un concierto de la Orquesta de Cámara de Huixquilucan en la plaza comercial Paseo Interlomas. La orquesta ofrecerá una segunda presentación el lunes 20 de octubre en la Parroquia San Judas Tadeo, ubicada en la colonia Jesús del Monte.

Además de los conciertos, el festival incluye una variedad de actividades culturales y recreativas. El miércoles 22 de octubre, a las 17:00 horas, se inaugurará un tapete monumental en la plaza comercial Paseo Interlomas. Al día siguiente, jueves 23 de octubre, a partir de las 19:00 horas, se colocarán diversos altares en la explanada municipal para la exhibición de ofrendas de Día de Muertos.

El viernes 24 de octubre, a las 19:00 horas, se llevará a cabo la Carrera y el Desfile del Cuarto Festival de Catrinas 2025, que partirá de la explanada municipal y recorrerá las principales calles de la cabecera municipal, llenándolas de colorido y ambiente festivo.

Para cerrar con broche de oro, el viernes 7 de noviembre, a las 18:00 horas, se llevará a cabo la liberación de globos de cantoya en la comunidad de San Juan Yautepec, en la localidad de El Breñal. Esta actividad tiene como propósito iluminar el camino de los fieles difuntos y concluir las festividades con un acto simbólico de unidad y respeto.

El “Cuarto Festival de Catrinas 2025” es una oportunidad para que los habitantes de Huixquilucan y visitantes disfruten de la riqueza cultural y las tradiciones mexicanas en un ambiente familiar y seguro. Las autoridades municipales invitan a todos a participar en las actividades programadas y a vivir la magia del Día de Muertos en Huixquilucan.

Para más información sobre las actividades y horarios, se recomienda seguir las redes sociales oficiales del gobierno municipal de Huixquilucan.