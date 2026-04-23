Ola de calor golpeará CDMX: hasta 32 grados durante seis días consecutivos y alerta por altas temperaturas (Cuartoscuro)

La Ciudad de México se prepara para enfrentar una onda de calor que se extenderá por seis días consecutivos, lo que mantiene en alerta a las autoridades capitalinas. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) advirtió sobre la llegada de este fenómeno que impactará a gran parte del territorio.

El aviso especial señala que las condiciones climáticas estarán marcadas por calor intenso y factores adicionales que podrían incrementar riesgos a la salud. Ante ello, se recomienda a la población mantenerse informada y adoptar medidas preventivas durante este periodo.





¿Cuándo habrá ola de calor en la CDMX?

La SGIRPC informó que la onda de calor iniciará el sábado 25 de abril y se extenderá hasta el jueves 30 de abril en la Ciudad de México.

Durante estos días, se prevé un incremento sostenido de las temperaturas máximas, lo que generará un ambiente caluroso en la mayor parte de la capital. Este tipo de fenómenos suele impactar de forma acumulativa, elevando la sensación térmica con el paso de los días.





¿Qué temperaturas se esperan en la CDMX por la ola de calor?

De acuerdo con el aviso especial, las temperaturas máximas oscilarán entre los 29 y 32 grados Celsius en gran parte de la Ciudad de México.

Estas condiciones representan niveles elevados para la capital, lo que puede generar afectaciones principalmente en personas vulnerables. El calor será constante durante el periodo, con mayor intensidad en horas de la tarde.





Condiciones climáticas durante la onda de calor en CDMX

Además del aumento en la temperatura, se espera cielo parcialmente nublado a lo largo del día, con un elevado índice de radiación ultravioleta.

Por las tardes, podrían presentarse rachas fuertes de viento acompañadas de tolvaneras, lo que podría afectar la visibilidad y generar molestias en distintas zonas. Estas condiciones combinadas refuerzan el riesgo asociado al calor prolongado.





Recomendaciones ante altas temperaturas en CDMX

La SGIRPC emitió recomendaciones para reducir riesgos durante este periodo. Entre ellas, evitar la exposición prolongada al sol y permanecer en espacios frescos y ventilados.

También se sugiere usar bloqueador solar, beber abundantes líquidos y vestir ropa ligera de colores claros, así como utilizar gafas de sol, sombrero o gorra. Se pidió evitar consumir alimentos en la vía pública, ya que se descomponen con rapidez.

☀️ #AVISOESPECIAL por onda de calor en la Ciudad de México .



El 25 de abril inicia una #OndaDeCalor que durará hasta el jueves 30 de abril, con temperaturas diarias máximas de 29 a 32 °C.



Durante este periodo se espera cielo parcialmente nublado, elevado índice de radiación… pic.twitter.com/OYSsDq9eFT — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 23, 2026

Las autoridades hicieron un llamado a prestar especial atención a bebés, infantes, adultos mayores y mascotas, quienes son más vulnerables ante las altas temperaturas.