Muestran las primeras imágenes de cómo fue el ataque directo contra el abogado David Cohen en CDMX

David Cohen Sacal El abogado fue asesinado a balazos (Cuartoscuro)

Un video difundido en redes sociales reveló cómo fue el ataque directo contra el abogado David Cohen Sacal, ocurrido a plena luz del día frente a la Ciudad Judicial de la Ciudad de México. Hasta el momento hay un solo detenido por el homicidio del reconocido litigante.

Así fue el ataque contra David Cohen Sacal

El material, difundido por el periodista Carlos Jiménez, muestra el momento exacto en que un joven se aproxima al abogado y abre fuego sin titubear. La escena dura apenas unos segundos. Cohen, acompañado de dos escoltas, intenta reaccionar, pero el atacante disparó dos veces antes de emprender la huida.

El agresor, identificado como Héctor Hernández, de 18 años, corrió hacia una motocicleta sin placas que lo esperaba a unos metros. En su intento por escapar, un agente de la Policía de Investigación, testigo del ataque, le disparó y logró herirlo en el brazo.

David Cohen Sacal El momento del ataque contra el abogado fue difundido por el periodista Carlos Jiménez

Hernández fue capturado poco después, a unos 200 metros del lugar, todavía armado. Cohen fue trasladado de urgencia a un hospital, donde los médicos intentaron salvarle la vida. Murió en las primeras horas del martes debido a la gravedad de las heridas en la cabeza y el fémur.

Revelan cuánto le habrían pagado al sicario que asesinó al abogado David Cohen Sacal

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención del presunto agresor y no descarta que haya actuado por encargo. La fiscal Bertha Alcalde Luján informó que el caso se investiga como homicidio doloso y que se sigue la pista de los posibles autores intelectuales.

Fuentes cercanas a la investigación, citadas por el propio Jiménez, señalan que el atacante habría recibido una oferta de 30 mil pesos para asesinar al abogado. Hasta ahora, no existen indicios que lo vinculen con grupos criminales.

¿Quién es David Cohen ?

David Cohen Sacal, de 48 años, era un abogado reconocido en el ámbito mercantil y administrativo. Representó a figuras del deporte y el empresariado, entre ellos Guillermo “Billy” Álvarez, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul.

También defendió a inversionistas defraudados por una empresa de casinos y mantenía cercanía con funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de México.