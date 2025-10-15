Detienen a otro implicado en el asesinato del abogado David Cohen

Donovan N Es el segundo detenido como sospechoso de matar al abogado penalista

Fue detenido Donovan “N”, identificado como otro de los presuntos responsables del homicidio de un abogado David Cohen, el pasado 13 de octubre en las inmediaciones de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que esta detención es resultado de los trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento realizados en coordinación con los operadores de los Centros de Monitoreo C2.

En tanto, Donovan “N”, de 20 años de edad, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

“Las indagatorias continúan para que en éste, como en otros casos, no haya impunidad”, advirtió Vázquez Camacho en su cuenta de X.

El día del ataque, un agente de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Desaparecidos le disparó a Héctor “N”, uno de los sujetos que participó en el atentado, con lo que se logró su detención al momento.

Sin embargo, este criminal de 18 años refirió que él no ejecutó el arma, si no Donovan “N”. Además Héctor “N ”refirió que sólo vigilaría la zona, sin embargo, al observar a los escoltas de Cohen intentó huir, momento en el que recibió el balazo en un brazo.

En el Ministerio Público, Héctor “N” emitió más detalles de la planeación del ataque. Según su entrevista, un líder criminal apodado “Gufy” les ofreció a él y a Donovan “N” la cantidad de 30 mil pesos por asesinar al abogado, sin que le explicaran las razones del atentado.

Narró que previamente se reunieron con el “Gufy” en la estación Niños Héroes de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, que se ubica a una calle del lugar de los hechos, sitio donde supuestamente les entregó las armas y les mostró la fotografía de Cohen.

Alrededor de las 18:00 horas del 13 de octubre, David Cohen salía del edificio sede del Poder Judicial capitalino, donde, en la avenida Niños Héroes, lo esperaban dos vehículos, una camioneta marca Cadillac de color negro y detrás un automóvil escolta donde viajaban sus escoltas.

Cuando la víctima bajaba las escalinatas, fue atacado por uno de los sicarios, no obstante, los escoltas no pudieron evitar el atentado ni proteger al jurista.

Fue hasta que el agente de la Fiscalía le disparó, el joven de 18 años fue detenido. En el suelo, transeúntes le lanzaron insultos y amenazas.

Una vez que David Cohen fue atendido, los paramédicos le cubrieron la cabeza con vendas, dado que perdió mucha sangre cuando estaba tirado en la avenida. Después lo trasladaron al Hospital Ángeles, donde se encontraba en estado muy grave y posteriormente fue intervenido quirúrgicamente. Horas después, la Fiscalía capitalina anunció su deceso, aunque el abogado seguía con vida.

Minutos después, la institución corrigió y detalló que estaba en estado muy delicado, pero permanecía con vida. Fue hasta la media noche que la víctima no resistió más y perdió la vida.

David Cohen fue representante de Víctor Garcés y a Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, exdirectivos de la cooperativa Cruz Azul. Asimismo, contaba con una trayectoria especializada en derecho civil, mercantil y procesal.