Héctor N confiesa que le ofrecieron 30 mil pesos por dispararle al abogado David Cohen

La tarde del lunes 13 de octubre, el reconocido abogado David Cohen fue asesinado a balazos al exterior de la sede del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicada en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Los hechos ocurrieron mientras Cohen descendía las escaleras del edificio, cuando fue sorprendido por un hombre que le disparó en repetidas ocasiones.

El ataque se registró frente a sus dos escoltas y su chofer, quienes viajaban en una camioneta Cadillac y un vehículo escolta. ambos estacionados en doble fila sobre la avenida Niños Héroes. Según las imágenes difundidas por medios y cámaras de seguridad, los guardias no lograron reaccionar a tiempo para repeler la agresión. Fue un agente de la Policía de Investigación (PDI) adscrito a la Fiscalía de Personas Desaparecidas, identificado como Víctor, quien intervino y logró herir y detener a uno de los agresores.

Cohen fue auxiliado en el lugar por elementos de Protección Civil y trasladado al Hospital Ángeles, donde fue ingresado a terapia intensiva. Aunque inicialmente se informó que se encontraba grave pero con vida, falleció pasada la medianoche, a las 00:02 horas del martes, por un disparo en la cabeza, según el reporte médico del doctor Diego Villarreal.

El agresor detenido fue identificado como Héctor Hernández, quien fingió ser menor de edad. Durante su declaración, confesó que un sujeto apodado “El Goofy” le ofreció 30 mil pesos a él y a otro cómplice por asesinar al abogado. Ambos recibieron las armas en las inmediaciones del Metro Niños Héroes y desconocían los motivos del ataque. Las autoridades capitalinas mantienen la búsqueda de los demás involucrados y del presunto autor intelectual.

¿Quién era David Cohen?

David Cohen era un abogado penalista de alto perfil en la Ciudad de México, conocido por representar a figuras públicas y casos mediáticos. Entre sus clientes destacaron Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, ex presidente de la cooperativa Cruz Azul, además del futbolista Salvador Carmona y la cantante y actriz Anahí.

Durante su carrera también trabajó en asuntos vinculados con instancias gubernamentales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de Justicia de la CDMX, lo que lo convirtió en un personaje recurrente dentro del ámbito judicial y político del país.



