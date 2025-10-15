Lord City golpea a administrador de su edificio en Atizapán; ya lo identificaron

Lord City Gabriel Weber golpeó al administrador de lujoso edificio

Un video grabado en el condominio City Esmeralda, ubicado en la exclusiva Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, se volvió viral por un episodio violento protagonizado por Gabriel Weber, inquilino del conjunto residencial, quien ya es conocido en redes sociales bajo el apodo de “Lord City”.

Video de Lord City en Atizapán de Zaragoza

En las imágenes se observa a Webber abalanzarse contra el administrador del complejo. Le propinó por lo menos un par de golpes. Los intentos de los presentes por contenerlo fueron inútiles. En segundos, el trabajador cayó al suelo mientras la tensión crecía en el vestíbulo del edificio.

La escena, repetida una y otra vez en plataformas digitales, desató una ola de indignación que no tardó en llegar a las autoridades. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una investigación por el delito de lesiones, mientras los vecinos del fraccionamiento narran que la violencia no es nueva y que varios ya habían advertido sobre el carácter explosivo del hombre ahora conocido como Lord City.

Los vecinos aseguran que ya había protagonizado incidentes previos por disputas menores. Su reacción violenta, aseguran, se detonó esta vez por algo tan trivial como un cajón de estacionamiento. Cuando el administrador le negó el espacio que exigía, Weber irrumpió en la recepción del edificio y lo golpeó frente a empleados y residentes.

En medio del escándalo, Gabriel Weber borró sus redes sociales y hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

¿Quién es Gabriel Weber, el hombre detrás de “Lord City”?

De acuerdo con versiones difundidas por el periodista Antonio Nieto, Gabriel Weber no es un desconocido dentro del condominio. Algunos residentes lo describen como un hombre temperamental y presuntuoso, que solía mostrarse armado en sus redes sociales.

En Instagram se presentaba como piloto de Hard Enduro & Moto ADV, una modalidad de motociclismo extremo, y etiquetaba a empresas relacionadas con la venta de accesorios para motocicletas.

La FGJEM confirmó que ya se integró una carpeta de investigación por lesiones. El nombre del administrador agredido se mantiene en reserva por motivos de seguridad.