Piden reforzar seguridad en Azcapotzalco; vecinos denuncian falta luminarias y patrullaje

Falta de luminarias en Azcapotzalco. Foto: Especial

La legisladora de Movimiento Ciudadano en el congreso de la Ciudad de México, Luisa Ledesma Alpízar, solicitó a distintas dependencias del gobierno de la ciudad y a la titular de la alcaldía Azcapotzalco, Nancy Núñez Reséndiz, habilitar un programa de reforzamiento de seguridad integral en la colonia Providencia ante el incremento de la percepción de inseguridad y la falta de servicios públicos en la zona.

La también vicecoordinadora de la bancada naranja, dio a conocer que lo anterior es debido a que habitantes de la colonia Providencia han reportado la falta de luminarias y patrullaje nocturno en la zona, lo que afecta su cotidianidad y genera sensación de inseguridad.

Ledesma Alpízar reveló que al escuchar a las y los vecinos, denunciaron que la presencia policial ha disminuido en horarios nocturnos, pese a que la colonia fue incluida entre las colonias prioritarias para acciones de seguridad reforzada, “lo que pone en evidencia esta problemática y vulnerabilidad, resultando en robos y daños patrimoniales a transeúntes y vehículos”.

La representante de Azcapotzalco señaló que dicha problemática afecta la movilidad de quienes regresan por la tarde o noche a la zona, poniendo en riesgo sobre todo a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.

“La seguridad pública y la calidad de los servicios urbanos son pilares esenciales para el desarrollo y bienestar de todas y todos... los vecinos han manifestando su preocupación, no solo por la incidencia delictiva, sino, principalmente, por el lamentable estado de la infraestructura de alumbrado público”, sostuvo.

Recordó que según datos de la Encuesta Nacional sobre Seguridad Pública Urbana, en Azcapotzalco casi el 54% de los habitantes de la alcaldía consideran insuficiente el alumbrado público, lo que abona a la percepción de inseguridad y la comisión de delitos.

Exponer dicha situación es también un llamado urgente a que se cumpla con este derecho de libre tránsito y que se adopten acciones integrales que incluyan mejoras en el sistema de iluminación, pero también un plan de seguridad reforzado con mayor presencia policial, rondines frecuentes y mecanismos de participación ciudadana.

“Las y los vecinos de esta colonia necesitan de acciones contundentes que se traduzcan en una mejor calidad de vida y en un verdadero entorno de paz y seguridad”, concluyó Luisa Ledesma Alpízar.