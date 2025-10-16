Trailers descompuestos en la autopista México-Pachuca complican circulación a Indios Verdes Causa afectaciones para la circulación a Indios Verdes

La circulación en la México-Pachuca se vio seriamente afectada esta mañana debido a la presencia de dos trailers descompuestos, lo que generó un congestionamiento vehicular rumbo a la zona Indios Verdes.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos dos unidades de carga pesada quedaron varadas en distintos puntos de la vialidad con dirección a la capital, provocando que automovilistas quedaran atrapadas en largas filas desde tempranas horas,

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a tomar a los automovilistas a tomar precauciones y, en la medida de lo posible, considerar rutas alternas o el uso del transporte público, para evitar mayores retrasos.

Hasta el momento, no se reportan incidentes mayores ni personas lesionadas; sin embargo, los retrasos podrían prolongarse durante varias horas en tanto se conlcuyan las maniobras para liberar completamente la vía.